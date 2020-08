Až sem spadne bomba, utíkejte na Vítkov. Co se skrývá pod kopcem dnes?

Pakliže by se Praha jednou stala terčem jaderného útoku, tady v tunelu pod Vítkovem byste se do nenápadných dveří napravo chtěli dostat za každou cenu, zatímco do těch vlevo ani za nic. První vchod je ocelovou branou do světa živých – za ním se rozkládá překvapivě obrovský, 1 670 m2 velký protiatomový úkryt. Za druhými dveřmi je plánované odkladiště nebožtíků.