Do Sněmovny by se opět dostala ČSSD, ANO vede před SPOLU, řekl průzkum

Podle volebního modelu, který v pátek zveřejnila agentura Median, skončilo na prvním místě volebních preferencí hnutí ANO s 27,5 procenty hlasů. Koalice SPOLU získala jen o procento méně,s 26,5 procenty hlasů skončila na místě druhém. Třetí je pak koalice Pirátů a Starostů s 16,5 procenty. Oproti loňským volbám by se do Poslanecké sněmovny dostali navíc Sociální demokraté, kteří v průzkumu získali 5,5 procenta hlasů.

Voličů hnutí ANO jsou i nadále nejčastěji ve věku 65 let a více, podle průzkumu tvořily 43 procent všech respondentů. Piráty a STAN naopak z více než poloviny podporují mladí lidé do 24 let.

Vývojový graf pohybu stran okolo či nad hranicí 5 %.

Proti předchozím volebním modelům si kromě Pirátů a Starostů mírně polepšila také SPD, které podporují zejména lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a muži. Naopak KSČM a Přísaha ztrácejí.

„Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo 5 % by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny,“ upozorňuje Median.

Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly v březnu letošního roku, zúčastnilo bych se jich podle průzkum 70 procent respondentů. To by znamenal menší nárůst proti volební účasti ve volbách, které proběhly loni na podzim. Výsledky rovněž ukazují, že třetina respondentů si je svou účastí ve volbách jistá, neví ale, jakou stranu by volila.

Průzkum Medianu probíhal od 1. března do 2. dubna 2022, odpovídalo v něm 1 159 respondentů starších 18 let.