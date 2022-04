Bez koalic by volby vyhrálo hnutí ANO, druhá je ODS. Lidovci pod pěti procenty

Pokud by do voleb nešly koalice, ale jednotlivé strany, vyhrálo by ANO s 27,5 procenty hlasů, druhá ODS by získala 22,5 procent a třetí STAN 10 procenty. Pod pětiprocentní hranicí by v březnu zůstali z nynějších sněmovních stran lidovci. Ukazuje to aktuální rozložení politické podpory agentury Kantar CZ pro Českou televizi.