Na vrcholu voličských preferencí je ANO, říká průzkum. Následuje ODS a SPD

Podle nejnovějšího volebního modelu agentury Median by však prostým součtem strany tvořící koalici SPOLU měly podporu 25,5 % respondentů, v případě koalice Pirátů a STAN by to bylo 17,5 %. Strany vládní koalice by tak součtem měly podporu 43 %. Volební potenciál hnutí ANO však proti předchozím výsledkům mírně poklesl, volební jádro naopak posílilo. Drobný nárůst preferencí, jádra i potenciálu zaznamenalo též hnutí SPD.

Z předvolební koalice SPOLU má nejvyšší preference ODS. Preference Pirátů a STAN jsou téměř vyrovnané. Hnutí STAN má ovšem vyšší volební potenciál, zatímco Piráti vyšší voličské jádro.

Do Poslanecké sněmovny by se oproti volbám v říjnu 2021 dostala ČSSD, nedostaly by se naopak TOP 09 a KDU-ČSL. Zisk všech tří stran se však pohybuje kolem hranice 5 % a nelze tak spolehlivě určit, zda je jejich podpora nad touto hranicí či pod ní.

Voleb do Poslanecké sněmovny by se v květnu 2022 dle svého vyjádření určitě zúčastnilo 61,5 % respondentů. Dalších 14 % dotázaných účast zvažuje. Volební účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 byla 65,43 %. Výsledky tedy ukazují, že roste ochota zúčastnit se voleb. „Nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ upozorňuje Median.

Podle výsledků průzkumu by k volbám do Sněmovny určitě nešlo 18,5 % respondentů.