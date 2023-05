Méně jídla, digitální detox i jiné triky. Maturanty čeká matematika a angličtina

„Upřímně jsem trochu vystresovaný, přípravu jsem podcenil,“ přiznává Šimon Inneman ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Student informačních technologií vsadil na doporučení spolužáků, že je matematika jednodušší, a tak si bez bližšího prostudování vybral daný předmět místo angličtiny. Navíc, jak dodává, mu matematika vždy šla.

Popisuje, že pravý opak, tedy, že je zkouška z počtu těžší, zjistil až před dvěma týdny, kdy si udělal první didaktický test. „První didakťák nanečisto jsem zkoušel dva týdny zpátky a měl jsem jenom dvacet bodů. Posledních čtrnáct dní se připravuju jenom na matematiku a poslední test jsem měl už na 35 bodů z padesáti, ale bojím se, že se něco pokazí a neprojdu,“ vyslovil obavy s tím, že alespoň na čtyřku potřebuje minimálně sedmnáct bodů.

Na dotaz, jak se dařilo v přípravě jeho kamarádům, má překvapivou odpověď. „Mám srovnání dvou spolužáků. Jeden je naprosto v pohodě a ve cvičných testech měl čtyřicet bodů, druhý by zkouškou neprošel, měl jich jenom patnáct.“

Neděle už ale podle něj neměla sloužit k tomu, aby dohnal látku, kterou nezvládl doposud. Za čtrnáct dní stihl kromě učení celkem pět cvičných didaktických testů, ve který si jenom zlehka prošel postup u složitějších úloh. Učení jako takové rovnou zamítl.

„Po obědě jsem posekal zahradu a odpočíval. Nechtěl jsem mít přeplněnou hlavu, takže jsem nekoukal ani na seriály nebo sociální sítě, držel jsem sociální a digitální detox,“ řekl Inneman, místo toho prý raději sáhl po knížce a šel brzy spát.

Rozpis písemných maturitních zkoušek JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Společná část (didaktické testy) se bude konat 2. - 4. května 2023 2. května 2023: matematika (v 8:00) a anglický jazyk (ve 13:00) 3. května 2023: český jazyk a literatura 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Praktické zkoušky lze pořádat od 1. dubna 2023. PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Didaktické testy se v podzimním zkušebním termínu konají od 1. do 10. září, profilová část se bude moci uskutečnit od 1. do 20. září.

Kromě toho vynechal večeři, aby se mu lépe spalo. A cestou na zkoušku si koupil colu. „Kvůli cukru. Normálně ji nepiju, ale pomáhá mi,“ vysvětlil.

Ořechy na lepší myšlení a budíček v pět ráno

Přestože nechodí do stejné třídy, jsou Šimon Inneman a Daniel Hanzel spolužáci ze stejné školy. Oba studují IT obor, jenže na rozdíl od Šimona měl Daniel nevýhodu v podobě brzkého budíčku.

„Vstával jsem v pět ráno. Bydlím za Prahou a vzhledem k tomu, že se rozhodli opravovat celou metropoli najednou, dostává se do ní těžce,“ zmínil s tím, že běžně na cestě tráví okolo padesáti minut, nyní při opravách klidně až devadesát. A protože v osm začíná matematikou a ve škole potřeboval být dřív, musel tomu přizpůsobit i vstávání.

Oproti kamarádovi má tu výhodu, že si matematiku zvolil jako nepovinnou, takže pokud by v ní teoreticky neuspěl, nemusí ho to mrzet. Důležitější pro něj je výsledek z anglického jazyka. „Jsem v menším stresu, než jsem si původně myslel. Vím, že angličtinu umím a matematiku mám nepovinnou. Pokud bych ji nedal, tak se nic neděje,“ řekl Daniel.

Poslední hodiny před zkouškou trávil s přítelkyní, poté šel na chvíli ven a zahrál si na konzoli. Večer a ráno si pak pro lepší funkci mozku dal oříšky.

I přes rozdílné třídy pojí Innemana s Hanzelem podobný osud. Pokud maturitu zvládnou, měli by od září na zdejší škole učit. Ředitel průmyslovky a gymnázia Radko Sáblík totiž pravidelně dává nadaným studentům možnost zapojit se do chodu školy a na odborné předměty, na které by jen velmi těžko sháněl vystudovaného učitele, najímá své bývalé studenty.

Maturanti častěji sázejí na angličtinu

K maturitní zkoušce se letos přihlásilo celkem 80 632 středoškoláků, přičemž prvomaturantů v úterý do lavic zasedne přibližně 73 306. Drtivá většina studentů, přesně 61 564, se rozhodla maturovat z angličtiny. Argumentují, že na čtyřku vždy něco řeknou, pokud by ale dostali těžké příklady z matematiky nebo kvůli nepozornosti udělali chybu při výpočtu, přišli by o body, což by je mohlo v nejhorším případě stát i zkoušku.

Důvodem, proč je matematika u maturity tak nepopulární, je podle místopředsedy Společnosti učitelů matematiky Eduarda Fuchse nerovné hodnocení. Zkoušku z jazyků totiž vnímá jako tu s mírnějším známkováním. Pokud by se ale měla hodnotit stejně jako matematika, neúspěšnost maturantů by podle něj byla vyšší.

„Úroveň tohoto testu je ve srovnání se státy, s nimiž se má smysl poměřovat, ostudně nízká a opakovaně se ukazuje, že na minimální potřebné úrovni jsou schopni tento test zvládnout i dobří žáci základní školy,“ tvrdí Fuchs.

Za pravdu mu částečně dává i předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček, podle kterého mají studenti dojem, že je pro ně angličtina lehčí. „Když se podíváte na nastavení náročnosti zkoušky z matematiky a cizího jazyka, tak cizí jazyk je z mého pohledu nastaven na nižší úroveň než matematika,“ přemítá.

Už ve středu pak maturanty čeká didaktický test z českého jazyka, zkoušku z profilové části maturity (takzvaně ústní zkoušku, pozn. red.) mohou podle harmonogramu školy začít skládat od 16. května do 10. června.