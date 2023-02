Maturanti opouštějí matematiku. Je podle nich těžká, experti jim dávají za pravdu

Termíny maturitních zkoušek 2022/2023 JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Společná část (didaktické testy) se bude konat 2. - 4. května 2023 2. května 2023: matematika a anglický jazyk 3. května 2023: český jazyk a literatura 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Praktické zkoušky lze pořádat od 1. dubna 2023. PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Didaktické testy se v podzimním zkušebním termínu konají od 1. do 10. září, profilová část se bude moci uskutečnit od 1. do 20. září.