Večer bez mobilu a úprava jídelníčku zabraly, ve středu maturanty čeká čeština

„Zase jsem odpočíval, protože jsem si zkoušel jeden test z češtiny, a vyšlo mi nad čtyřicet bodů, tak z té zkoušky nejsem vystresovaný jako z matematiky,“ popsal chystanou strategii před didaktickým testem z českého jazyka a literatury Šimon Inneman ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia.

Šimon Inneman si během přípravy na maturitu našel nové životní návyky.

Před testem z matematiky si naordinoval klid, do něhož zařadil i sociální a digitální detox, aby měl svěží hlavu a mohl se při zkoušce lépe soustředit. Přiznal, že byl odpočinutější a v rozhodujících chvílích se cítil mnohem lépe než jindy.

„Spalo se mi krásně. Vzbudil jsem se bez budíku okolo šesté, asi to takhle budu dělat i po zkouškách. Cítil jsem se odpočinutě a hlava naskočila během matiky okamžitě,“ řekl s tím, že nakonec večeřel, ale zatímco poslední pondělní jídlo měl o půl sedmé večer, spát šel v deset a rozdíl vnímal. „Usnul jsem snad do pěti minut, asi je to další věc, kterou změním obecně a ne jen během zkoušek.“

I když měl původně z matematiky strach, protože přípravu na ni podle svých slov podcenil, po testu byl spokojený a přiznal, že by mohl mít okolo čtyřiceti z padesáti bodů. Stejně jako v pondělí i v úterý sáhl po knížce a klidnějším režimu bez filmů.

K uvolnění pomohla i posilovna

To Daniel Hanzel po testech z matematiky, kterou si zvolil jako nepovinnou, a angličtině zamířil do posilovny. Byť se cítil lépe při zkoušce z jazyka, neutrální pocity měl i z angličtiny. Svěřil se ale, že měl chvíli problém s pomalejším rozjezdem, protože si dával při výpočtech záležet, nakonec ale stihl všechny otázky. „Na konci jsem už tipoval,“ netajil se student.

Rozpis písemných maturitních zkoušek JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Společná část (didaktické testy) se bude konat 2. až 4. května 2023 2. května 2023: matematika (v 8:00) a anglický jazyk (ve 13:30) 3. května 2023: český jazyk a literatura (v 8:00) 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Praktické zkoušky lze pořádat od 1. dubna 2023. PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Didaktické testy se v podzimním zkušebním termínu konají od 1. do 10. září, profilová část se bude moci uskutečnit od 1. do 20. září.

Popisuje, že ve škole mu čeština i literatura jdou, obvykle mívá dvojku nebo dva méně, a tak se před středečním didaktickým testem nervózně necítí. „Věřím si,“ říkal v úterý večer odhodlaně. Přestože do svého jídelníčku zařadil před zkouškou z počtů a logických úloh oříšky, změnu příliš nepociťoval. „Asi jsem se moc soustředil na písemku,“ přemítal.

Daniel Hanzel bojuje u maturity nejen s s testovými otázkami, ale i brzkým vstáváním v pět ráno.

V jednom měl ale jasno: zcela vynechal mastná a těžší jídla, snažil se sníst něco, po čem by se mu také lépe spalo. Právě kvalitní spánek totiž podle vlastních slov potřebuje nejenom proto, aby mu to u zkoušky dobře myslelo, ale také aby nezaspal. Musel vstávat v pět ráno, protože příjezdové cesty do Prahy jsou ucpané, a tak raději chtěl být ve škole s předstihem.

„Cesta byla lepší, ale i tak jsem zase raději vstával v pět,“ vysvětluje s tím, že normálně mu cesta do školy zabere padesát minut, nyní při výlukách a omezeních klidně až devadesát.