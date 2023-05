Maturanti si letošní matematiku chválili. Prohlédněte si test i s výsledky

„Jsem nadšený! Přišlo mi to jednoduché,“ vychrlil ze sebe ihned Šimon Inneman, maturant ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Přestože před didaktickým testem z matematiky měl trochu nervy, protože podle svých slov přípravu podcenil, po zkoušce byl spokojený.

Maturant Šimon Inneman je po matematice spokojený.

Řekl, že ihned po testu se spolužáky jednotlivé úlohy rozebírali, a tak si je jistý, že by mohl mít okolo čtyřiceti bodů z padesáti. A pokud si s něčím nevěděl rady, bylo to z důvodu, že si na daný postup nemohl v rozhodnou chvíli vzpomenout. Určitě prý nešlo o těžké nebo neznámé typy úloh. „Zapomněl jsem třeba na výpočet logaritmů, ale to jsem si hned našel v tabulce,“ hlásí Inneman.

Redakce iDNES.cz vám přináší možnost vyzkoušet si didaktický test z matematiky, který druhý květnový test dostali středoškoláci. Pro zkoušku z počtů a logiky rozhodlo letos celkem 13 792.

Pomalejší rozjezd řešil Hanzel tipováním

Innemanův spolužák ze školy Daniel Hanzel si vybral test z matematiky jako nepovinnou zkoušku. Primárně maturuje z angličtiny, takže pokud by v matematice neuspěl, nic se neděje. Přesto se snažil o co nejlepší výsledek, což se hlavně na začátku zkoušky projevilo.

Rozpis písemných maturitních zkoušek JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Společná část (didaktické testy) se bude konat 2. až 4. května 2023 2. května 2023: matematika (v 8:00) a anglický jazyk (ve 13:30) 3. května 2023: český jazyk a literatura (v 8:00) 4. května: matematika rozšiřující; francouzský, německý, ruský a španělský jazyk Zkoušky profilové části se mohou konat v období od 16. května do 10. června 2023. Praktické zkoušky lze pořádat od 1. dubna 2023. PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2023 Didaktické testy se v podzimním zkušebním termínu konají od 1. do 10. září, profilová část se bude moci uskutečnit od 1. do 20. září.

„Ze začátku jsem nebyl ani ve stresu, ale měl jsem pomalejší start. Musel jsem to pak dohánět. Nemám z toho ani špatný, ani dobrý pocit. Spíš něco mezi tím. Chtěl jsem být v příkladech precizní, promyslet si odpovědi a propočítat je znovu, jestli mi to vychází. Nezbývalo mi pak hodně času na zbytek,“ přiznal se.

Daniel Hanzel má po didaktickém testu z matematiky smíšené pocity.

Když mu ke konci docházel čas, rozhodl se pro variantu, že část odpovědí natipoval, rozhodně ale žádnou otázku nenechal nezodpovězenou. I on si pochvaluje, že v testu nebylo nic, co by ve škole neprobírali. „Pár příkladů jsem nevěděl, jak se počítá nebo jsem zrovna neuměl vymyslet postup. Ale těžký test nebyl. Ani se nestalo, že bych se s určitým typem úloh nikdy nesetkal,“ řekl redakci iDNES.cz.

Odpoledne pak měl ještě zkoušku z angličtiny, před kterou ale hlásil: „Z angličtiny strach nemám, jelikož jsem se ji hodně učil na základní škole, necítím se ve stresu.“

Oba studenty již ve středu čeká zkouška z českého jazyka a literatury. Stejně jako matematika, i čeština začíná v 8:00. Než však maturanti usednout k testu z mateřštiny do lavic, přineseme vám pocity obou středoškoláků a vyjádření, jak trávili poslední hodiny před zkouškou.