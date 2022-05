O všem rozhodne čtvrt hodiny, ví maturant Fiala. Před zkouškou odpočívá u her

„Těším se, že předvedu svoji angličtinu a budu mít závěr za sebou. Je to hezké uzavření šestiletého studia. Ne vždy zářného, ale rád bych ukázal, jaký jsem udělal za tu dobu pokrok v angličtině,“ přibližuje své pocity před ústní maturitou Jonáš Fiala.

Je klidný. Věří, že zkoušku dospělosti zvládne, a to i díky učitelům, které za ty roky zná. „Vnímám váhu toho momentu. Je to patnáct minut, které rozhodnou o šesti letech studia. Víceméně přesně vím, co mě u zkoušky čeká. Snažím se to brát tak, jako bych šel na běžné zkoušení s učiteli, které znám tak dlouho,“ prozrazuje strategii student pražského Gymnázia Na Pražačce.

Otevřeně přiznává, že ne vždy byl pilným studentem. Často mu podle jeho slov stačilo dávat pozor při hodinách, díky čemuž poměrně lehce procházel. „Když jsem se trochu připravil, tak jsem dostal dvojku a byl spokojený. Ale teď se chystám jinak než na normální test,“ dušuje se.

Raději kvalitní spánek než rychlá příprava

Fialovi pomáhá, když si během příprav na maturitu dělá výpisky z daných otázek. Případně v českém jazyce si rozepisuje obsah jednotlivých knih, čím se vyznačují, jaké jazykové prostředky autor používá, informace o něm a dalších spisovatelích té doby, tehdejší kontext. „Zrovna mám před sebou Bylo nás pět od Poláčka,“ hlásí v úterý odpoledne student.

Kromě výpisků či čtení nahlas navštěvoval i Národní knihovnu, kde se učil. Na zkoušku z rodného jazyka využíval i videa na internetu, v nichž lidé rozebírají jednotlivá díla a jejich autory, čímž se snaží maturantům pomoct zapamatovat si zkoušenou látku. „Podle mě autor těch videí zvedá průměr z češtiny polovině národa,“ směje se uvolněně.

Ví totiž, že co se nenaučil doposud, odpoledne před zkouškou už nedožene. A tak si opakuje poslední věci, poté se zabaví hraním videoher a sledováním seriálu, aby si odpočinul. A půjde spát. „Nechci to s učením přehánět, spánek je pro mě mnohem důležitější než příprava na poslední chvíli. Ale nevím, jestli spánek přijde, když jde o takovou událost. Zatím se necítím nijak špatně,“ říká.

Pomohl si certifikátem o znalosti němčiny

Student posledního ročníku Gymnázia Na Pražačce patřil k té šťastnější skupině maturantů - k těm, kteří u didaktických testů uspěli. Každý desátý student totiž neprošel z češtiny nebo matematiky,celkem písemnými zkouškami neprošlo téměř 14 % středoškoláků.

To ale Fialu nemusí trápit, jak sám říká, „didakťáky mi dopadly solidně. V němčině mám jedinou chybu a v češtině 84 %,“ prozradil redakci IDNES.cz. Z českého slohu pak získal trojku, z angličtiny dvojku.

Ústní zkoušku ale z němčiny neskládá. Doložil certifikát o dosažené úrovni B2 (středně pokročilá úroveň). „Škola nás celé studium vede k tomu, že si uděláme certifikát,“ vysvětluje. Kromě jazyků maturuje i z matematiky, tu jeho škola organizuje v psané formě o něco dřív. „Už vím, že mám jedničku,“ hlásí spokojeně.