Přibylo obyvatel jak Brno, ale školy nikdo nepřipravil, říká středočeský radní

Proč podle vás studenti z vašeho kraje odchází na střední školy do Prahy?

Tento trend je dlouhodobý. Praha vždy působila gravitačně. Je normální, že se žáci stahují do větších měst. Odchází na prestižní školy a také za sportovním a kulturním vyžitím. Podobný efekt můžeme vidět i mezi Jihomoravským krajem a Brnem.

Projevuje se odchod žáků na zaměstnanosti v příslušných oborech?

Nemyslím si. Někdy se stane, že se žáci do našeho kraje nevrací. V letošním roce naše školy naopak zaznamenaly zájem pražských žáků o středočeské školy. Obecně je problém s kapacitami. Praha se rozrůstá. Postavilo se tam 114 tisíc bytů, což je po přepočtu na obyvatele velké město.

Stejně tak i okresy Praha-východ a Praha-západ. Když to spočítáme, tak se jedná o 400 tisíc lidí za dvacet let. Tady přibyl počet obyvatel srovnatelných s Brnem a nyní se divíme, že vzniká přetlak žáků, když jsme k tomu nevybudovali žádnou střední školu. Staví se, ale zároveň nejdou peníze do školské infrastruktury. Nový stavební zákon nám moc šancí na systémové řešení nedává.

Když do Prahy odchází žáci, registrujete něco podobného i u učitelů?

Praha a střední Čechy mají největší podíl nekvalifikovaných pedagogů. Oblast u Prahy trpí tím, že pedagogové mají stejné platy jako v celé republice, ale životní náklady jsou mnohem vyšší. Učitel v Psárech nedaleko Prahy nemůže zaplatit hypotéku pozemku o stejné rozloze jako v Jevíčku nebo v Sudetech.

Čím podle vás Praha studenty láká?

Je to sportovní a kulturní vyžití. Děti chtějí parky, mekáče a rušný život. Pokud je u nás škola na periferii, kde v 17 hodin dávají lišky dobrou noc, tak tam žáci přirozeně nechtějí studovat, i když máme dostatek volných míst. Menší města trpí tím, že o jejich školy není takový zájem, ale nemusí to nutně souviset s kvalitou vzdělání.

Nejedná se o specializované školy, jako je škola pro letecké mechaniky v Odolene Vodě, tam si studenti cestu najdou. Je to problém škol běžného typu. Nedávno jsme například zavřeli zemědělskou školu v Středoklukách. Menší města prostě nemají gravitační potenciál.

Jiří Pehe @JiriPehe Na čtyřletá gymnazia a jiné střední školy se hlásí žaci z populačně silných ročníků 15 let zpět, ale není prý dostatek kapacit, zejména ve velkých městech. Politici chtějí, aby se rodilo více dětí, ale vzdělávací kapacity pro ně, zdá se, jaksi zapomněli řešit. oblíbit odpovědět

Co s danou situací chcete dělat?

Chceme jít cestou posílení škol v okresních městech. Je paradoxně levnější přistavit čtyři třídy ve fungující škole, než mít téměř prázdnou třídu na periferii. Středočeský kraj historicky neudělal optimalizaci v té míře, jak si to zasluhovala. Máme problém, že u nás existují lokality, kde je míst nedostatek. Typicky je to Praha-západ a Praha-východ. Pochopitelně budeme k optimalizaci přistupovat velmi citlivě.

V čase se nám hýbou silné a slabé generace. Stále doznívá vliv husákových dětí a teď tu máme „husákova vnoučata“. Naše školská infrastruktura na to musí být připravena, ale nyní je naprosto podfinancovaná, protože se neinvestovalo nad rámec aktuálních potřeb a nebudovala se rezerva pro blížící se silné ročníky.

Ve středních Čechách si už začínáme dělat interní sběr dat a požádal jsem i Prahu, aby se tímto problémem zabývala. Chceme vědět, jestli se jedná spíš o mediální problém, nebo je poptávka po středoškolském vzdělání opravdu daleko větší, než je naše aktuální kapacita.

Máte konkrétní nástroj, jak studenty udržet v kraji?

Žádná zákonný nástroj není, ale na základě sběru dat budeme s demografií pracovat. Podle našeho průzkumu je zdaleka nejhorší situace na Praze-západ, kde je čtrnáct děti na jedno středoškolské místo.

Je to dané tím, že tam není žádné přirozené centrum, takže se historicky chodilo na gymnázia do Prahy. My se nyní musíme ve spolupráci s Prahou dohodnout, jestli uděláme posílení gymnaziálního studia v daném okrese, nebo budeme směřovat k posílení gymnázií v Praze, kam vlastně naše děti přirozeně pendlují a je tam i dobrá doprava. Nějaké opatření bychom v tomto okrese udělat měli, protože kapacity jsou nedostačující.