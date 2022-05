Loni odmaturoval, pak hned začal učit. Původně jsem ani nechtěl, říká

Nikdy nechtěl být učitelem, jeho koníčkem bylo už od čtrnácti let programování. Ale právě to jej po maturitě přivedlo k učitelství na střední škole. Právě na té, kterou absolvoval. Učí osmým měsícem, a i když by si rád v budoucnu založil vlastní firmu, učitelský cech Josef Malý opustit nechce.