Touží po maturitě, nemají šanci na přijetí. Nabídka škol neodpovídá poptávce

Čeští středoškoláci často studují na školách, kde být nechtějí. Způsobuje to systém přijímacího řízení i nabídka škol. Podle nových studií by žáci i jejich rodiče volili střední školu jinak, pokud by mohli podávat přihlášky na vyšší počet škol. Rodiče ve Středočeském kraji a Praze chtějí pro své ratolesti všeobecné vzdělání, děti chtějí hlavně odmaturovat.