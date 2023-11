Drahé doučování k přijímacím zkouškám vyřeší aplikace, Cermat ji spustil zdarma

Žáci devátých tříd se před přijímacím řízením na střední školu často nezvládají připravovat sami, mnoho z nich potřebuje doučování. Podle průzkumu Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy využívá každý druhý žák druhého stupně v Česku nějakou formu placeného doučování, v Praze je to dokonce 70 procent.

Cena doučování v posledních letech roste. Na to jsou rodiče zvyklí a vede to k tomu, že k levnějšímu doučování bývají skeptičtí, zároveň ale nechtějí zbytečně utrácet. S řešením přichází příspěvková organizace ministerstva školství Cermat, plným názvem Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. To spouští výukovou aplikaci TAU.

Aplikace je zdarma, je pro všechny a nebude nutné se nikde registrovat řekl serveru iDNES.cz ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. „V aplikaci jsou natažené vzorové úlohy z minulých let, a ty se v testech v různých obměnách stále opakují,“ vysvětlil.

„Je na uživatelích, jak budou program používat. Dají se procházet kompletní testy, nebo třeba trénovat jen konkrétní úlohy, které studentovi nejdou. Například pokud umí bez problémů rovnice, ale nejdou mu zlomky, tak se může věnovat klidně jen jim a rovnice vynechat,“ přiblížil Krejčí aplikaci.

Krejčí doplnil, že program je možné stáhnout na jakékoliv zařízení. „Na mobilu nebo tabletu se mohou děti učit třeba cestou do školy v tramvaji. Každý, kdo si s aplikací dost vyhraje, by měl bez problému zvládnout přijímačky na 95 procent,“ říká Krejčí.

Ředitel Cermatu ale zároveň uznává, že při zkouškách hraje velkou roli stres. „Rozhodně je dobré vyzkoušet si přijímačkový test v cizím prostředí. Tak to třeba letos udělaly základní školy na Praze 7, které si vzájemně a zdarma udělaly takové přijímačky nanečisto. Děti je psaly na neznámé škole s cizími učiteli,“ popisuje Krejčí. Takový proces podle něj může žákům s nervozitou hodně pomoci.

Rodiče i děti si vedle přijímaček budou moci nanečisto vyzkoušet i podání přihlášek. Ty totiž budou nově především digitální – ale stále zůstane možnost přihlásit se pomocí papírového formuláře, aby nebyly diskriminovány rodiny, které nemají možnost podat přihlášku elektronicky.

Digitalizaci přijímacího řízení předpokládá novela školského zákona, která by měla platit od ledna 2024. Ministr školství Mikuláš Bek na začátku listopadu řekl, že pracuje na kampani, která nový model žákům, učitelům i rodičům vysvětlí. „Systém by měl být od poloviny ledna v jednotlivých modulech postupně zprovozňován tak, aby si ho mohly i školy včas vyzkoušet,“ uvedl.

Přihlášky tedy bude možné podávat elektronicky i v papírové podobě a střední školy nově nebudou muset zohledňovat výsledky předchozího vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení zveřejní v informačním systému v den určený vyhláškou ministerstva školství.

Přijímací řízení se má příští rok konat v pátek 12. a v pondělí 15. dubna.

Cermat společně s ministerstvem spustil nový web, na kterém uchazeči a rodiče najdou veškeré informace k digitálnímu podání přihlášek. Web se bude podle ministerstva postupně aktualizovat. Základní i střední školy ve svých sekcích najdou kromě důležitých informací například i informace o seminářích, které se budou konat v krajích. Kromě termínů se školy dozvědí i informace o registraci na jednotlivé semináře a zda budou přístupné i on-line.