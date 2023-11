Na střední školu za patnáct tisíc. Bez drahého kurzu jsou šance minimální

Čtrnáctiletého Kryštofa čekají na jaře přijímací zkoušky na střední školu. Znovu. „Už jsem to zkoušel před čtyřmi lety na osmileté gymnázium, ale kvůli covidu to dopadlo všelijak,“ vysvětluje Kryštof. Na gymnáziu v Praze 4 sice skončil v první stovce, ale brali jich jen 40. Přihlášených bylo desetkrát víc. Přestože měl Kryštof na vysvědčení vždycky samé jedničky a podle posudku z pedagogicko-psychologické poradny je nadprůměrně inteligentní a studijní typ, lehké to mít nebude ani tentokrát. Školy opustí přes sto tisíc deváťáků.