Místo výuky vyrazili školáci na nákupy či bruslit, na gymnáziu se učí s plackou

Všechny základní školy a část mateřských dnes přerušily provoz také v Blansku, Hodoníně, Břeclavi a dalších obcích. Ve Znojmě stávkuje šest mateřských a pět základních škol, v provozu je pouze ta v Příměticích a školka v Mramoticích.

Školské odbory dnešní stávkou usilují mimo jiné o více peněz pro školství. Nelíbí se jim také návrh nařízení vlády, který by měl snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu. Poukazují na to, že to povede ke snížení kvality výuky. Chtějí také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. Do stávky se kromě učitelů zapojili také pedagogičtí asistenti, uklízečky, kuchařky či školníci.

Před základní a mateřskou školou v Merhautově ulici v Brně proto bylo ráno netypicky zcela prázdno. Okna zůstala potemnělá, dveře zamčené a před budovou se nehromadily žádné děti, i když bylo pondělí ráno. Škola se stala jedním z mnoha brněnských školských zařízeních, které se připojily k celodenní výstražné stávce. Kdo o jejím uzavření nevěděl a ke škole i tak přišel, toho upozorňuje papírová cedule vylepená na dveřích.

„Ze zaměstnanců jsem ve škole dnes jen já za stávkový výbor, ostatní kolegové z výboru a moje zástupkyně. Jinak jsou všichni zaměstnanci a děti doma. Ani se nám nestalo, že by tady klepalo nějaké zmatené dítě a dožadovalo se vstupu dovnitř, všichni o stávce ví a dnes nepřišli,“ informovala ředitelka Merhautovy Jana Foltýnová.

Školní výuka ano, obědy ne

To před základní a mateřskou školou na Přemyslově náměstí v brněnské Slatině zastavovalo před začátkem výuky jedno auto za druhým. Většinou z nich vybíhali tatínkové s dětmi. „Ještě tu jahodovou, prosím,“ volala holčička s růžovou brašnou na zádech na tatínka. A hned poté, co dostala vyžádanou svačinu v papírové tašce, zaběhla vesele dovnitř školní budovy.

Učitelé ze školy na Přemyslově náměstí nechtěli rodiče nechat ve štychu, proto i dnes učí. Zavřená nicméně zůstala jídelna, aby zařízení upozornilo na problém s platy nepedagogických pracovníků. „Jsem ráda, že jdou mé děti do školy, i když tedy bez stravování. Větší svačina neublíží. Ale i kdyby do školy nešly, musela bych se nějak zařídit. Doufám, že ze stávky něco vzejde,“ uvedla matka Simona Braunerová.

Podobně k pondělní stávce přistoupili i ve školce na Jihomoravském náměstí ve stejné městské části. Také tam museli rodiče svým potomkům nachystat větší svačiny. „To je ale to nejmenší. Těší mě, že berou na rodiče ohled. Pro pracující by bylo náročné nebo nemožné se zařídit. Volno si jen tak vzít nemůžeme,“ zmínila matka jednoho z dětí Denisa Škodová.

Na rozdíl od řady brněnských škol zůstalo v den stávky otevřené gymnázium na třídě Kapitána Jaroše, kde hned od rána panoval čilý ruch. „Stávka je potřebná a souhlasíme s ní, ale máme výhrady. Nicméně naše škola se rozhodla nestávkovat. Nelíbí se nám hlavně datum stávky, myslíme si, že situace není natolik závažná, abychom si připomínali generální stávku zrovna v tento den,“ vyjádřila se učitelka matematiky a informatiky Naďa Horáková.

Za symbolickou cenu si mohl koupit kdokoliv na gymnáziu placku s nápisem Jaroška proti škrtům ve školství. Má ji i ředitel Jiří Herman. „Podporujeme požadavky odborů, ne stávku. Jsem proti nátlakovým akcím a spíše prosazuji jednání. Myslím, že asociaci ředitelů se nakonec podařilo upravit původní návrh, který by byl pro řadu škol včetně nás likvidační, do podoby, z které sice nejásáme, ale jsme schopni ji snést,“ řekl Herman s tím, že důvodům stávky rozumí a také nesouhlasí s výrazným snižováním odučených hodin.

Nákupní centrum plné mladých

V brněnském nákupním centru Galerie Vaňkovka je dopoledne o poznání víc mladých lidí než obvykle. Mezi blikajícími světélky a pronikavou vánoční výzdobou se procházejí skupiny návštěvníků, někdy rodič či prarodič s dětmi všech věkových kategorií, jindy hlouček teenagerů či starší sourozenec vláčící za sebou mladšího.

Výjimečného volna využívají ve Vaňkovce i lidé z daleka. „Díky stávce učitelů měla dcera volno. Já taktéž, tak jsme se rozhodli využít této situace a zajet si na nákupy do Brna dnes místo víkendu,“ vysvětlila matka Jana Krejčířová z Vyškova.

I v ulicích Brna pobíhá větší množství dětí, než je v pondělní dopoledne obvyklé. Že se rodič nedokázal omluvit z práce, nevadí – poslíčka jedné z firem na rozvoz jídla doprovází na menším kole jeho syn.

V Blansku totiž stávkují všechny čtyři základní školy a pět ze sedmi mateřských škol, proto je dětí, které jsou doma, opravdu hodně, na což město reagovalo bezplatnou nabídkou bruslení na zimním stadionu pro školáky v čase od devíti do dvanácti hodin. „Už od rána sem školáci chodí, nemáme sice extrémní narváno, ale přišla jich zhruba stovka,“ sdělil vedoucí provozu blanenského zimního stadionu Pavel Ševčík.