Digitální podobu přihlášek na střední školy spustíme od února, slibuje Cermat

Deváťákům by měly od příštího roku odpadnout stres a nejistota, kdy týdny čekali, zda se dostanou na nějakou střední školu. Nově totiž budou moci podávat tři přihlášky namísto dvou, a to elektronicky. Zároveň si studenti v přihlášce seřadí školy podle priority – škola uvedená na prvním místě by tedy měla být tou, na které chce žák studovat nejvíce. Původně Cermat plánoval, že vše bude hotové do konce roku. Termíny teď ale mírně posunul.