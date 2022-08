Policisté v civilu, to je v pořádku. Snáze dopadnou pachatele, říká expert

Je normální, že na tyto akce chodí policisté v civilu?

Ano, je to standardní věc. Jestliže je to vystoupení kontroverzní osoby, v tomto případě bývalého premiéra, dnes opozičního poslance a má politický mítink, na němž sděluje názory.

Policie musí vyhodnotit rizikovost takového setkání občanů s touto, či jakoukoliv jinou, kontroverzní osobu, která by chtěla sdělovat názory. V případě, že je vysoká rizikovost, což si myslím, že vyhodnotili v daném případě velmi správně, že může docházet ke pnutí, napadání občanů – ústnímu i fyzickému, jde tam policie, protože musí zajistit veřejný pořádek.

Policisté v civilu jsou evidentně kriminalisté, i se tak ve videu na portálu Forum 24 několikrát prokázali. To, že nebyli označeni, je taky v pořádku. Byli tam tajně, aby se zamíchali mezi lidi a mohli být co nejblíže agresorům, nadávkám. Kdyby tam policie poslala uniformované kolegy, může to způsobit ještě větší nadávky, protože lidi může popudit, co že sehrávají za roli, proč jich tam je tolik. Může to vyvolat pochybnosti, že policie podporuje, nebo nepodporuje politickou kampaň Babiše.

Když nechce být policie naoko zúčastněna, nechce provokovat dav, protože by musela okamžitě zakročit, dají tam policisty z kriminální služby, kteří zhodnotí, zadokumentují jednotlivé jednání, jelikož se dostanou až k daným lidem.

Jak hodnotíte fotky, na nichž zaklekávají kluka za to, že ukradl Babišovi reproduktor?

Na mě to působí, že to ani nemusí být policisté. U té paní je skutečně vidět, že to policisté jsou. Ústně se prokazují a chrání je k tomu ještě uniformovaná hlídka. Podle mě policisté zadokumentovali protiprávní jednání paní a odvedli ji k podání vysvětlení na obvodní oddělení. Na začátku se prokážou ústně, ale od doby, kdy provádí zákrok, musí ona vědět, že jsou policisté.

U mladého kluka, který je složen a klečí mu na krku, nevím. I na Twitteru jsem četl, že policista je jenom ten uprostřed, taky má na ruce pásku. Zbylí dva policisté nejsou, že je komentující zná, a je to Babišova ochranka. Jestli by tomu fakt tak bylo, že zakročil policista proti výtržníkovi a pomohla mu Babišova ochranka, tak ochranka do toho už neměla vstupovat.

Policejní prezident se proti vystoupení svých kolegů ostře ohradil. Co si o tom myslíte?

Nechci komentovat, jak vystoupil a reagoval policejní prezident. Nechci se k tomu vyjadřovat. Ale chápu, proč pověřil úřad vnitřní kontroly k tomu, aby záležitost důkladně prošetřila. Jen tak lze dojít k tomu, co vedlo policisty k danému zákroku a zda bylo vůbec nutné takto postupovat.

Na páteční tiskové konferenci navíc uvedl, že by byl rád, aby nově chodili na tato setkání uniformovaní muži...

Rozumím rozhodnutí, ale sdílím názor, že by bylo dobré, aby do daného prostředí vstupovali i policisté v civilu, kteří by byli infiltrovaní do daného prostředí a prioritně monitorovali a zdokumentovali protiprávní jednání. Informace by pak předali uniformovaným policistům.

Zdokumentovat ve smyslu, že si z dané akce pořídí audio, video nebo že jsou očití svědci?

Ano, je to svědecká výpověď. Můžou napsat úřední záznam. Mají i kamerky zavěšené na kapsách, mohou to natočit i na mobil. Ale působí obecně i jako svědci.

Podobných akcí jste se v minulosti pracovně účastnil, je to vždy tak, jak to na první pohled může vypadat?

Nemusí. Neříkám, že je to v tomto případě, to vůbec nehodnotím, ale z minulosti mám zkušenost, že si mnohdy pomocníci hlavního aktéra vyhlédli někoho z účastníků, dali mu třeba pět tisíc korun, že v určitém čase, třeba za patnáct minut, udělá na akci rozruch, nebo bude agresivní na hlavního řečníka. Chová se zkrátka tak, aby ho policie zadržela, ale protože vlastně nic neudělal, tak ho jen odvedou a pustí, ale o akci se už mluví v médiích a hlavnímu aktérovi to zvyšuje body, protože navzdory „agresorům“ chodí mezi lidi.