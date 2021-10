Ztíží se cestování do Polska nebo na Kypr, naopak Španělsko bude v zelené

Do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie) patří Malta, Itálie, Vatikánský městský stát, Španělsko vč. Kanárských ostrovů a Madeira. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Bahrajn, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Do této kategorie zemí se řadí Andorra, Dánsko, Lichtenštejnsko, San Marino, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské ostrovy, Norsko, Island, Francie, Monako a Portugalsko vč. Azorských ostrovů.

Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář. Soud sice tuto povinnost právě v pátek zrušil, ale s platností od 1. listopadu. Ministerstvo zdravotnictví tak stíhá nápravu.

Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Bulharsko, Belgie, Irsko, Finsko, Lucembursko, Chorvatsko, Slovensko, Kypr, Nizozemsko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Řecko. Pro návrat ze zemí z červené kategorie platí stejná pravidla jako při návratu z tmavě červené kategorie.

Do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie) spadá Lotyšsko a Rumunsko Estonsko, Litva, Slovinsko a ostatní třetí země mimo EU. Lidi vracející se z červené a tmavě červené kategorie musí ještě před návratem do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto lidi platí také povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR.

Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. I tu soud v pátek zrušil s odkladným účinkem.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Podmínky testování a samoizolace při návratu se netýkají lidí, které mají alespoň 14 dní po plném očkování (v případě dvoudávkového schématu 14 dní po druhé dávce, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní po očkování) nebo těch, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář.

Uznává se také očkování občanům třetích zemí, kteří mají dokončené očkování z mimounijní země látkou schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, nebo jí odpovídající vakcínou, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití. Tito lidé zároveň musejí mít vystavený ověřitelný certifikát, který je zveřejněný v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Může se jednat také o očkování ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt a vydávají certifikát podle EU covid nařízení. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde.

Příjezd a podání žádosti o vízum je umožněný rodinným příslušníkům občanů ČR nebo ostatních členských států EU.