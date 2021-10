Online testování a zmatení cestující. Let přes Atlantik jako pandemický trest

Let z Evropy domů do USA jsem teď zakončila hned po přistání v letištním steakhousu, tak jsem byla hladová. Ale mohla jsem být ráda, že jsem byla vůbec doma.

„Letos na Díkuvzdání a Vánoce nikam neletíme. Nechci zažívat ty nervy na letišti, pořád nějaké příkazy, testy, roušky a opožděné lety. Na to už prostě nemáme trpělivost,“ říká mi dvaačtyřicetiletá Madeleine. Má dvě děti a bydlí v Dallasu ve státě Texas. Její rodiče žijí v Chicagu ve státě Illinois, kde také vyrůstala. Autem je to časově nemožné, a tak to letos vzdávají.

Madeleine byla jedním z těch nešťastníků, které postihl nedávný kolaps letecké společnosti Southwest Airlines. Letěla ze služební cesty z Atlanty do Dallasu. Její odlet byl na poslední chvíli zrušen a nahrazen jiným s mezipřistáním na Floridě. Ale tam pak také zůstala bez spojení a do Dallasu doletěla až další den. Tečkou za touto anabází byl okamžik, kdy se jí ztratil kufr. Dorazil za dalších 48 hodin.