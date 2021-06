Přejdu hranice a už nejsem manželka, vypráví žena, která rozbrečela poslance

Češka Lucie v dopise popsala, proč odešla do Švédska, i bezmoc, když překročí hranice, a už není vdaná. „Kdyby moje manželka nebo já na jedné z častých návštěv v ČR náhle zemřela – co uděláte s naším dítětem, které společně vychováváme? Bude si je jedna z nás moci odvézt zpátky domů do Švédska? Prosím vás, abyste důkladně zvážil veškeré výhody, které navrhovaná novela zákona přinese. Nikomu to neublíží, ale hodně z nás to pomůže,“ četl Martínek Luciin dopis. Pak se mu dojetím zlomil hlas.