Šlechtová navrhla. aby pěstouny mohli být nově i partneři stejného pohlaví

„Může jít o babičku s tetou, může jít o bratrance, sestřenice, může jít o kohokoli, kdo je nesezdaný a bude mít blízký vztah k danému dítěti,“ řekla ve Sněmovně Šlechtová a odkázala na písemné zdůvodnění svého návrhu.



“Navrhovanou změnou v úpravě občanského zákoníku se také významně usnadní situace osob, které spolu žijí v registrovaném partnerství nebo v nesezdaném soužití, přičemž jeden z partnerů nebo jedna ze dvou jiných společně žijících osob má svěřeno dítě do pěstounské péče,“ píše se v něm.

Ačkoliv se ve většině z těchto případů podílejí na péči o svěřené dítě oba partneři nebo jiné dvě spolužijící osoby, nemohou se pěstounem dítěte stát oba dva partneři, což v praxi komplikuje zastupování dítěte v běžných záležitostech, komunikaci se školou, poskytovateli zdravotních služeb, úřady, napsala bývalá ministryně do zdůvodnění svého návrhu.



Šlechtová přitom patří mezi poslance, kteří zastávají názor, že institut registrovaného partnerství není dostatečný. Zasazuje se o změnu občanského zákoníku, aby i páry gayů či leseb mohli uzavírat manželství.



Bývalá ministryně se netají svou orientací, ačkoliv se kvůli ní dostala do nepříjemných situací, které jí připravili kolegové poslanci. „V politice jsou spíš vidět lokty než to, s kým spíte. Samozřejmě to má vliv na postoje především kolegů poslanců, někteří mě přestali zdravit, někteří mi říkají, že jsem gay mezi lesbami,“ přiznala nedávno poslankyně. „Ano, já bych se chtěla vdát, registrovat se v žádném případě nebudu,“ zakončila.