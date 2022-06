Na manželství mají právo všichni, říká Rakušan. Gazdíka ale nepřemlouvá

Pod předloženým návrhem jsou podepsáni Rakušanův kolega z hnutí STAN, šéf rozpočtového výboru Josef Bernard, předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, místopředsedkyně Sněmovny a Pirátů Olga Richterová, ministr kultury Martin Baxa z ODS a místopředsedkyně sociálního výboru za opoziční ANO Jana Pastuchová.

„Určitě nenajde podporu mezi všemi ve vládě. Na druhou stranu já považuji za pozitivní, že vláda neblokuje, aby byl tento materiál projednán na půdě Poslanecké sněmovny. Ve vládě dlouhodobě jiný názor, a to se ví, měl pan ministr Gazdík. My se vzájemně nepřesvědčujeme,“ řekl Rakušan.

Ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík pochází ze Zlínského kraje, kde byl starostou obce Suchá Loz na Uherskohradišťsku. Zde žije více věřících než v jiných částech republiky. A právě mezi nimi převažuje názor, že manželství je výhradně svazek muže a ženy.

Fiala by institut manželství neměnil

Podporovat manželství osob stejného pohlaví nebude ani premiér a předseda ODS Petr Fiala. Jde podle něj hlavně o etickou otázku, a proto budou mít občanští demokraté volné hlasování, nebudou zastávat žádný společný stranický postoj. Fiala sám by současnou podobu institutu manželství neměnil. „Vedou mě k tomu důvody mé víry a hodnot, které zastávám. Ale budu samozřejmě respektovat jakékoliv demokratické rozhodnutí, ke kterému Parlament dospěje,“ řekl premiér Fiala v úterý večer při návštěvě Paříže.

Šéf lidovců, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, řekl iDNES.cz, že jeho KDU-ČSL nebude považovat hlasování vládních poslanců z dalších stran za porušení koaliční smlouvy.

Lidovci ale pro manželství osob stejného pohlaví hlasovat nebudou a podpisy jejich poslanců se naopak objeví pod návrhem na změnu Ústavy, ve které by mělo být podle konzervativních poslanců zakotveno, že manželství je výhradně svazek muže a ženy.

Zeman by manželství gayů či leseb vetoval

Takovou změnu by podporoval i končící prezident Miloš Zeman, zatímco manželství osob stejného pohlaví by parlamentu vrátil, pokud by takový zákon dostal na stůl.

Je ale vysoce pravděpodobné, že do konce Zemanova mandátu, což je začátkem března příštího roku, se tak už nestane. „Určitě nás čeká debata v Poslanecké sněmovně, která nebude jednoduchá. Není to téma, které by rozdělovalo politické spektrum podle jednotlivých stran,“ říká premiér.

V Česku nyní osoby stejného pohlaví mohou uzavřít pouze „registrované partnerství“, které jim ale nedává stejná práva jako manželům. Registrovaní partneři nemají například nárok na vdovský důchod a uzavřením partnerství jim nevzniká společné jmění, nemohou si ani společně osvojit dítě.

„Tyto rozdíly v rozsahu práv a povinností mají trojí negativní dopad. Zaprvé, snižují důstojnost svazků lidí stejného pohlaví a tím i těchto lidí samotných a dětí, které vychovávají. Zadruhé, vrhají tisíce dětí, které páry stejného pohlaví vychovávají, do právní nejistoty, protože pouze jeden z rodičů, kteří je společně vychovávají, je zákonem uznán za rodiče. Zatřetí, způsobují mnohé každodenní praktické problémy,“ napsali předkladatelé do zdůvodnění návrhu umožnit manželství i dvěma osobám stejného pohlaví.