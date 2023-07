„Otec a matka jsou nejlepší“. Biskupové zas brojili proti manželství homosexuálů

Biskupové prohlášení vydali 5. července na plenárním zasedání ve Velehradě. „Děkujeme zákonodárcům, kteří takovou úpravu odmítají. Manželství je založeno na věrném spojení muže a ženy, které je otevřeno přijetí dětí a jako takové se těší podpoře státu,“ uvedli.

Podle biskupů neexistuje žádný důvod, který by umožnil stanovit podobnost či analogie, a to ani vzdálené, mezi homosexuálními svazky a „božím záměrem s manželstvím a rodinou“.

„Kde bere naše společnost odvahu upřít budoucím dětem právo na to mít a znát svou matku a otce? Nejedná se o nový druh násilí páchaného na dětech?“ píše se v dokumentu.

Ve Sněmovně je nyní před druhým čtením návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. Poslanci o předlohách budou znovu jednat nejdříve v listopadu.

Skupina poslanců KDU-ČSL zároveň předložila novely, podle nichž by lidé stejného pohlaví už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Homosexuální partneři by pak požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé.

ČBK v prohlášení také zopakovala svůj postoj k Istanbulské úmluvě, která odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií a násilí vůči ženám vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci.

Podle biskupů dokument, u kterého vláda na koni června souhlasila s pokračováním procesu ratifikace, slouží plíživému pronikání ideologie genderu. Dokument není pro země jako Česká republika potřebný ani přínosný, uvedli.

„Naopak. Degraduje vztah mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil a programově relativizuje hodnoty evropské kultury a jejich předávání dalším generacím,“ píše se v prohlášení ČBK.