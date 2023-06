Má zůstat milimetrový rozdíl mezi manželstvím a partnerstvím, tvrdí Feranec

K novele občanského zákoníku, která by umožnila manželství i pro osoby stejného pohlaví, se vrátili poslanci. Jednají o ní už třetí den za sebou. Tentokrát na to ale mají nejvíc času. Přihlášených do diskuse je ještě jedenáct poslanců. Není vyloučeno, že by se mohlo hlasovat o tom, zda zákon poslanci projde prvním čtením do výborů, nebo ho odpůrci potopí.