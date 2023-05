Poslanci projednají manželství pro všechny í ochranu svazku muže a ženy naráz

Šéfka Sněmovny Markéta Pekarová z TOP 09 prosadila projednávání změny občanského zákoníku, která by umožnila manželství pro všechny, již na právě probíhající schůzi. Šéf poslanců ODS Marek Benda kontroval, když prosadil, že se má zároveň projednávat změna Listiny základních práv, která by do Ústavy zakotvila manželství výhradně jako svazek muže a ženy.