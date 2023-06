Poslanci budou jednat o možnosti manželství i pro páry stejného pohlaví

K návrhu na manželství stejnopohlavních párů se poslanci vrátí už počtvrté. Nyní mohou páry gayů či leseb uzavírat jen registrované partnerství.

V současnosti jsou více než tři desítky států, které manželství pro všechny umožňují. A jsou mezi nimi i katolické státy Španělsko a Irsko. Naposledy k nim před pár dny přibylo Estonsko.

„Již nebudeme rozlišovat na my a oni a všechny páry budou mít stejnou důstojnost,“ řekl jeden z předkladatelů návrhu Josef Bernard z hnutí STAN.

Cílem konkurenčního návrhu úpravy Listiny základních práv a svobod je podle předkladatelů ochrana manželství jako svazku manželství muže a ženy. Manželství je třeba podle konzervativních poslanců chránit před ohrožením a snahami o jeho zpochybnění či přetvoření.

Vyšetřovací komise k prověření kauz Kanceláře prezidenta ze Zemanovy éry

Sněmovna má ve čtvrtek také rozhodnout o zřízení vyšetřovací komise k prošetření kauz Kanceláře prezidenta republiky v letech 2013 až 2023.

Měla by prověřit výkon pravomocí prezidenta zajišťovaných Kanceláří prezidenta republiky v oblasti národní bezpečnosti a zahraničích vztahů v letech 2013-2023.

V komisi by měly mít po jednom zástupci všech sedm poslaneckých klubů. Výsledky činnosti by měla komise předložit do deseti měsíců od založení.

Iniciativa skupiny poslanců vznikla v souvislosti s několika jednáními bezpečnostního výboru o nakládání s utajovanými zprávami na Hradě. Šlo o skartaci materiálu o výbuchu muničního areálu ve Vrběticích v roce 2014, ze kterého jsou podezřelí příslušníci ruské vojenské tajné služby GRU.