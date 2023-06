Poslanci mají dál jednat o návrhu na manželství i pro páry stejného pohlaví

„Děti vychovávané ve stejnopohlavních párech přestanou žít v právní nejistotě. A jsou to i věci čistě praktické, jako je společné jmění, nárok na určité sociální dávky, výživné, dědění,“ uvedl poslanec.

„Pokud někdo v této zemi platí daně, je právoplatným občanem této země, měl by mít také rovnoprávné zacházení. To by mělo platit pro všechny páry a rodiny,“ hájil navrženou změnu občanského zákoníku.

Lidé stejného pohlaví by podle novely občanského zákoníku měli v manželství stejná práva, jako je nyní mají žena a muž.

Jde například o vznik společného jmění, nárok na vdovský a vdovecký důchod, o práva a povinnosti k dětem, které vychovávají, a o přístup k náhradní rodinné péči. Nyní uzavřená registrovaná partnerství, do něhož mohou gayové a lesby vstupovat, by se nerušila, ale nová by již v případě přijetí manželství pro všechny nemohla být uzavírána

„Žijeme v zemi, kde zatím nejsou rovná práva pro všechny občany a občanky. A je to čistě dané tím, jakou mají vrozenou sexuální orientaci,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová.

„Známe rodiny, kde například dvě mámy vychovávají společně dítě nebo dvě tři děti. Ty děti nemají žádnou právní jistotu, pokud zemřela jejich biologická maminka. Dnes nemáme totiž možnost ani takzvaného přiosvojení pro toho druhého registrovaného partnera či partnerku,“ upozornila. Řekla také, že i katolické Irsko či Španělsko dospěly k tomu, že z právního důvodu nevidí proč dělit lidi na dvě kategorie.

„I já jsem byl vychováván v rodině, která nepřijímala komunitu LGBT. V průběhu svého života jsem ale názor změnil, změnil jsem ho zejména pod vlivem publikovaných vědeckých názorů, svých přátel, a přiznám se, i pod vlivem své manželky,“ přiznal Bernard.

„Nevím, jestli jsou nějaké nové poznatky v biologii, že ze dvou spermií může vzniknout člověk či případně ze dvou vajíček může vzniknout člověk,“ oponoval Aleš Dufek z KDU-ČL.

Poslanci se před pokračováním jednání o změně občanského zákoníku budou věnovat projednávání odpovědí ministrů na písemné interpelace poslanců.