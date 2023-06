Evangelický farář: Bible nehovoří o homosexualitě jako o hříchu, gayům žehnáme

Na shromáždění se podle Pokorného z 60 představitelů církve pro žehnání homosexuálním svazkům vyjádřilo téměř 80 procent přítomných. „Rozhodnutí to bylo poněkud překvapivé, nicméně došlo k němu po důkladném rozhovoru.“

„Ale pro upřesnění: jedná se o možnost žehnat homosexuálním svazkům. V usnesení není řeč o manželství. Jestli homosexuální sňatky podpoříme, to je zatím v naší církvi otevřená otázka. A je třeba také dodat, že kdo z farářů nechce, tak požehnání dávat nemusí, máme tam výhradu svědomí. Chápeme totiž, že postoje k této věci jsou různé.“

Bible a homosexuální hřích

Pavel Pokorný zatím žádnému takovému svazku nežehnal, ale pokud by o to byl požádán, udělal by to. „Rozdíly v pohledu na tuto věc mimochodem nejsou ani tak generační záležitostí. Možná jde částečně o regionální rozdíly, ale hlavní důvod je přístup k bibli, k výkladu písma.“

Podle něj v bibli není jednoznačně řečeno, že homosexualita je hříchem. „Ve Starém zákoně je formulace, že je ohavností, když muž leží s mužem jako s ženou. A to podle mě předpokládá, že ten druhý muž se dostává do pozice ženy, což pro něj může znamenat ponížení. A to není situace, kdy dva rovnocenní partneři vstupují svobodně do nějakého vztahu vzájemné lásky.“

„Spíše to ve Starém zákoně předpokládá kontext nějakého zneužití, možná i násilí. A to je příběh Sodomy, kde je homosexualita spojená s násilím vůči hostům, příchozím. A tak to já čtu,“ říká Pokorný.

Pokud jde tedy o dobrovolné chování, vzájemnou rovnocennou lásku mezi dvěma muži či ženami, o hřích se podle něj nejedná.

V Novém zákoně v Listech apoštolských je podle něj další zmínka, která ale spíše považuje za hřích chování, které připomíná prostituci. „Apoštol kriticky reflektoval v antické společnosti zvyklosti, kdy si bohatí mužové najímali mladé chlapce.“

Nevynucujme si souhlas

A to podle něj znovu nevyjadřuje dobrovolný láskyplný vztah mezi lidmi stejného pohlaví. „Pro nás tyto texty ale nejsou doktrínou. Spíše jde o svědectví toho, jak lidé tenkrát vnímali vztah k bohu. A z toho se můžeme nějakým způsobem poučit. Pro mě je bible partnerem v rozhovoru.“

Podle Pokorného by ale bylo špatné, kdyby se interpretace bible v jeho církvi vynucovala. Každý farář i věřící je podle něj svobodným člověkem, který se musí sám rozhodnout, jak k těmto hodnotovým věcem bude přistupovat.

Pokornému proto vadí, když si jakákoliv skupina silou vynucuje souhlas těch, kteří s ní nesouhlasí. A právě tak je podle něj třeba přistupovat k lidem, kteří žehnání homosexuálním svazkům nepodporují a vystupují ostře i proti stejnopohlavním sňatkům.

O těchto hluboce hodnotových tématech je podle něj třeba diskutovat v klidu a bez emocí. Nelze na konzervativní část populace za každou cenu tlačit. Obě skupiny by si podle něj měly vzájemně naslouchat a neostrakizovat se.

Svatby a výchova dětí

„Například já osobně jsem (ve věci stejnopohlavních sňatků) spíše nakloněn tyto svazky podpořit. A to sice z toho důvodu, že je to určitá menšina, které něco dlužíme. Celá léta to schytávali od společnosti i od církví a jsou to opravdu lidé jako my, kteří by mohli žít plnohodnotný život se vším všudy. Takže ano, já bych tyto jejich svazky osobně podpořil a připadá mi, že právě církev může přispět k tomu, aby to byly svazky odpovědné, trvalé, v lásce a věrnosti,“ myslí si českobratrský evangelický farář.

V Rozstřelu pak dokonce přiznal, že v jeho církvi působí homosexuální faráři. „Ano, je to tak. Není to žádná formální překážka k tomu, aby se takový člověk mohl farářem stát, nebo aby mohl zastávat nějakou další církevní funkci. V žádném případě tomu tak není. Navíc u nás je všechno založeno na volbě, takže když si tento farář získá důvěru sboru, nic mu v tom nebrání.“

Dítě má hlavně vyrůstat v lásce, míní farář Pavel Pokorný.

Pavel Pokorný navíc nemá nic proti tomu, aby homosexuální páry vychovávaly děti. Zatím však nejde o oficiální stanovisko jeho církve. Ta na toto téma ještě povede podrobnou diskusi. „Ale víte, dítě potřebuje lásku, péči, bezpečí. Dítě potřebuje, aby o něj měli dospělí zájem. Dítě potřebuje, aby ho někdo uvedl do komplikovaného světa. A to, kdo je vychovatelem, je pro mě druhotné.“

„Záleží hlavně na tom, jak výchova probíhá. Nikdo tady například nezpochybňuje výchovu jedním rodičem. Navíc děti obecně mohou strádat nedostatkem zájmu, i když mají oba dva rodiče,“ míní Pokorný s tím, že když je dítě vychováváno s láskou v homosexuálním svazku, nemá s tím problém.

Své dítě bych v coming outu podpořil

Následně farář v Rozstřelu čelil otázce, jak by reagoval, kdyby jedno z jeho dětí přišlo domů a oznámilo by, že má homosexuální orientaci. Své děti by podpořil za jakýchkoliv okolností. „S manželkou máme čtyři děti. Jsou již dospělé a máme je všechny hrozně rádi. A to je ten důležitý základ. To je něco tak pevného, že to vydrží úplně cokoliv, nejen nějaký coming out.“

Reagoval tak zcela opačně než před časem v Rozstřelu Jana Jochová z Aliance pro rodinu, která by s coming outem svých dětí měla problém. „Bylo by mi milejší, kdyby můj syn raději zůstal sám, než aby žil v homosexuálním partnerství,“ řekla před časem v Rozstřelu. „Kdyby mi to oznámil ve dvanácti, tak bych se to snažila řešit,“ dodala.

A jak Pokorný hodnotí aktivity Aliance pro rodinu? „Já se na ně moc nedívám, nijak intenzivně je nesleduji. U Aliance pro rodinu se mi zdá, že je to vlastně nějakým způsobem falešný protiklad. Je umělý protiklad proti sobě stavět stejnopohlavní partnerství, manželství a heterosexuální manželství nebo rodinu. Pro mě v tom žádný protiklad není.“

„Když chceme podpořit manželství a rodinu, nepodpoříme to tím, že budeme protestovat proti homosexuálům. To vůbec ničemu nepomůže. Jde zase jen o vztahy. Prostě je třeba pečovat o zdravé vztahy,“ uzavírá farář.

