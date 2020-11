Malostranský zápisník: Ženy vpřed a nový svěží puch v české politice

* Reakce Markéty Pekarové Adamové na to, že byl ministr zdravotnictví Roman Prymula přistižen v zavřené hospodě: „Ministr porušil všechna myslitelná pravidla. Pane Prymulo, rezignujte.“ Reakce Markéty Pekarové Adamové na to, že byl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek přistižen v zavřené hospodě: „Co vám na to mám říct? Netěší mě to.“ Je skvělé, že první žena v čele partaje po mnoha letech u nás vnesla do české politiky nový, svěží vítr!