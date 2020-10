Malostranský zápisník: Babiš měl Maláčovou za „debila“ vyhodit z vlády

* Co má udělat premiér, když o něm ministr jeho vlády do kamery prohlásí, že je debil? V případu extempore ministryně práce Jany Maláčové měl Andrej Babiš jen dvě možnosti: dělat mrtvého brouka, anebo ministryni vyhodit z vlády. Babiš zvolil hmyzí variantu, což je asi tak trochu i důsledek ústavně slabé pozice českých premiérů, kteří jsou ve vládě jen prvními z rovných. Silný premiér by takového ministra hned vyhodil. Kdyby si Maláčová pouštěla ústa na špacír doma nebo v okruhu svých přátel, šlo by to tolerovat. Řekne-li to v rozhovoru s novinářem veřejnoprávní televize, jakkoli si myslí, že kamera nejede, veřejně tím špiní vlastní vládu. A za to je vyhazov trestem zcela adekvátním.