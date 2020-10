Na jaře jste nám tleskali, teď však žádáme víc, píší lékaři z první linie

„My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili,“ stojí na začátku výzvy.

„Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namáhavá psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím,“ píšou lékaři dále.

„Sledujeme, že nálada v týlu je diametrálně odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně změnilo. A přitom nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny společnosti, vrátil s větší silou než předtím,“ dodávají ti, co stojí v první linii v boji proti covid-19.

Lékaři uvádí, že nechtějí šířit paniku a ani zděšení. „Na našich odděleních bojujeme o životy lidí, kteří by, nebýt koronavirové infekce, měli před sebou dalších 10-20 let kvalitního života. (...) Snažíme se všemi prostředky zabránit tomu, aby skončili na ventilátoru, protože pokud se na něj dostanou, přežije jich sotva polovina,“ píšou dále.

Pokud chceme válku vyhrát, potřebujeme každého

„Na jaře jsme od vás poslouchali potlesk a dostávali do nemocnic občerstvení. Děkujeme za to, cítili jsme vaši podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme a žádáme o hodně víc. Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás,“ vyzývají společnost.

V dopise žádají otevřené odborníky z různých oblastí medicíny, ale v oblasti infekčních nemocí jsou laiky, aby mlčeli. „Pokud mlčet nedokážete, přijďte před svým mediálním výstupem na jednu pracovní směnu na covidovou jednotku, uvítáme vaši pomoc,“ píší.

Svými slovy pravděpodobně naráží na skupinu mediálně známých lékařů,kteří v předchozích dnech založili petici za zrušení opatření proti koronaviru, která iniciátoři označují za nesmyslná. Podpis pod ní připojil například kardiochirurg Jan Pirk, psychiatr Radkin Honzák nebo stomatolog Roman Šmucler.

Nemocnice České Budějovice a. s.- oficiální Výzva z první linie dne 5. října 2020



My, lékaři a zdravotní sestry z covidových oddělení a jednotek intenzivní péče, jsme až doposud byli příliš zaměstnáni péčí o pacienty a organizací péče v našich nemocnicích a nebylo nás příliš slyšet. Máme však silný pocit, že nazrál čas, abychom jasně a nahlas promluvili.



Od jarních měsíců bojujeme o zdraví a životy lidí, kteří se nakazili onemocněním COVID-19. Pečovali jsme souhrnem o stovky pacientů s těžkým průběhem. Je to práce namá...havá psychicky i fyzicky. Když se pak unavení dostaneme domů a sledujeme mediální výstupy mnohých odborníků, nevěříme vlastním očím. Debaty, zda se umírá „na COVID nebo s COVIDem“, jestli je virus prostředkem vlády k omezování osobní svobody, zda je opravdu nutné si ve vnitřních prostorách nasadit roušky... Sledujeme, že nálada v týlu je diametrálně odlišná od situace na frontě. To se od jara hodně změnilo. A přitom nepřítel se po jarním taktickém ústupu, ke kterému ho donutil razantní přístup vlády a odpovědné chování většiny společnosti, vrátil s větší silou než předtím. 937 98

Vyzývají také vládu a státní orgány České republiky, aby spolupracovali s nejlepšími českými epidemiology, ne s marketingovými poradci. V závěru vyzývají samotné občany, aby se nebáli a respektovali skutečnost, že covid-19 je „zákeřný protivník“.

Přemýšlejte nad svým konáním

„Projevujte úctu k životu a zdraví lidí kolem sebe. Časté mytí rukou, roušky a rozestupy jsou minimum, co můžete bez větších obětí udělat pro sebe i druhé. Dodržujte vládní nařízení a doporučení odborníků. Nesnažte se vymýšlet, co se dá obejít. Přemýšlejte nad svým konáním, jak minimalizovat riziko přenosu nákazy do rizikové populace – může se to týkat i vás a vašich blízkých. Nadále budeme bojovat o zdraví i životy každého z vás. Bez vaší pomoci to ale nedokážeme,“ stojí v závěru.



Podle serveru Neovlivní.cz se dokument začal mezi lékaři šířit v pondělí večer. Autenticitu dopisu jim potvrdil jeden z jeho autorů Aleš Chrdle, primář infekčního oddělení v českobudějovické nemocnici. Nemocnice České Budějovice výzvu v úterý zveřejnila na svém Facebooku.

Dalším autorem výzvy je Hynek Bartoš, vedoucí lékař JIP z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Třetím autorem výzvy je Jiří Sagan, vedoucí lékař JIP z Kliniky infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava.