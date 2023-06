V Česku ročně odhalí 80 tisíc nádorů, na rakovinu se umírá každých dvacet minut

Přitom až 60 procentům případů rakoviny se dá prevencí a včasným záchytem zabránit. V Česku žije také 600 tisíc lidí, kteří se s nádorem léčí nebo se vyléčili. Informace uvedli lékaři v pátek na tiskové konferenci Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze.

„Rakovina tlustého střeva a konečníku by u řady pacientů v případě včasného podstoupení screeningu vůbec nevznikla,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Riziko zvyšuje podle odborníků například kouření, nadměrné pití alkoholu nebo obezita. Některá vyšetření mohou odhalit už příznaky před nádorem, varovat může také úbytek váhy, nechutenství nebo bolesti zad.

Lékaři umí u při vyšetření najít ve střevě výrůstky, které rakovině předcházejí, a ty odstraní. Lidé nad 50 let ho mohou podstoupit jednou za deset let nebo jednou ročně test ze stolice, zda v ní není krev.

Na vyšetření zvou i zdravotní pojišťovny, v posledních deseti letech jej podstoupilo asi 29 procent populace. Od roku 2009, kdy screening začal, se podle přednosty Onkologické kliniky VFN Luboše Petruželky snížil výskyt těchto nádorů i úmrtnost. Přesto je každý rok lékaři najdou u asi 7 700 osob a téměř 3 400 zemře.

Od 90. let ubývá také případů rakoviny plic, zatím ale víc u mužů než u žen. Protože 80 procent nádorů plic lékaři odhalí u kuřáků, mají od loňského roku možnost nechat se vyšetřit, pokud jim je více než 55 let a kouří nebo kouřili dvě krabičky denně po 20 let. Varovným příznakem je hlavně úporný kašel, dýchací potíže nebo krev ve vykašlaném hlenu.

Podobně se mohou ještě ženy nechat pravidelně vyšetřit kvůli riziku rakoviny prsu nebo děložního hrdla. Tomuto nádoru v dospělosti je navíc možné předejít očkováním v dětském věku, které bude od příštího roku hrazené dětem od 11 do 15 let. Dosud na něj mají nárok třináctiletí a čtrnáctiletí.

Přestože jen menšina lidí využívá vyšetření, která jim pojišťovny hradí v ordinacích lékařů, velký zájem je o preventivní akce přímo v ulicích. Například nechat si vyšetřit kožní znaménka do stanů proti melanomu každý rok v květnu chodí tisíce lidí. Další možnost mají Pražané ve středu 21. června odpoledne na Dni prevence na Karláku pořadném VFN. Lékaři nabízejí vyšetření plic, kůže, krevního cukru nebo poradnu pro hubnutí či odvykání kouření.

Prohlídku hradí pojišťovny jednou za dva roky

Nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře mají lidé jednou za dva roky, obvykle jim vyšetří krevní tlak, srdce, zrak, sluch nebo cukr v krvi. Kolem 40 procent lidí na ně ale nechodí. Podle Válka se vede debata o tom, jaká vyšetření do těchto prohlídek zařadit, aby byly efektivnější. Chce se také zaměřit ve spolupráci s ministerstvem školství na povědomí studentů, jak je důležité dbát o své zdraví.

Lidé podle odborníků často nevědí, na jaká vyšetření zdarma mají nárok v jakém věku. Podle výsledků dotazníku mezi asi 3 tisíci pacienty a dalšími návštěvníky VFN dvě třetiny respondentů mají pocit, že nejsou dostatečně informováni o možnostech preventivních vyšetření. Ministr Válek by dotazník rád rozšířil mezi další nemocnice.

Z dotazníku také vyplynulo, že největší motivací pro návštěvu lékaře je onkologické onemocnění v rodině. Nějakým druhem rakoviny za svého života onemocní každý třetí člověk.