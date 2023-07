Češi nechodí na preventivní prohlídky, nepovažují to za nutné

Celkem 39 procent lidí nedodržuje doporučené intervaly alespoň u jedné z prohlídek. Dalších 14 procent nebylo alespoň na jedné z uvedených prohlídek v posledních 10 letech a prevenci tak zanedbávají zásadně. Ukazuje to nejnovější průzkum think-tanku Ministr zdraví ve spolupráci s NAPO a PAQ Research.

„Nejvzornější“ jsou ženy, pokud jde o gynekologické prohlídky – ty pravidelně absolvuje 74 procent z nich. Horší je to se zubaři, které v doporučených intervalech navštěvuje 71 procent lidí. Pokud jde o prevenci u praktiků, tu podle svých slov dodržuje 68 procent dotázaných.

Chodíte na preventivní prohlídky? ano 56 %(89 hlasů) ne 44 %(69 hlasů)

Podle dat Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je to však s „disciplínou“ pacientů ještě horší, než ukazují průzkumy. „Prevence u praktického lékaře se účastní jen asi polovina těch, kteří na ně mají nárok. Část lidí tedy nedodržuje dvouletý interval a na preventivní prohlídky dochází nepravidelně, jiní se jim mohou dokonce vyhýbat zcela,“ řekla MF DNES mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Nejpoctivěji podle ní docházejí rodiče s dětmi, kteří nepolevili dokonce ani během covidových omezení. Prevence je přitom klíčová, protože včasná léčba může oddálit nebo zvrátit vážné komplikace.

Například kardiovaskulární onemocnění je možné z 80 procent ovlivnit životním stylem. „Je proto v zájmu každého člověka nevynechávat preventivní prohlídky, i když se cítí zdravý,“ apeluje Petr Smejkal z IKEM a člen think-tanku Ministr zdraví.

„Lidé bohužel do velké míry nechápou či neakceptují princip prevence nebo mají obavy z toho, co by se mohli dozvědět, a proto navštěvují lékaře pouze v případě konkrétních obtíží,“ potvrzuje Edita Müllerová, místopředsedkyně Národní asociace pacientských organizací (NAPO).

Roli hraje dostupnost lékaře

Podle již zmíněného průzkumu existuje několik faktorů, které významně ovlivňují pravidelnou účast na preventivních prohlídkách u praktického lékaře jednou za dva roky. Patří sem především věk – nejvíce disciplinovaně chodí na prohlídky skupina lidí ve věku 55 let a starších.

Dostupnost lékaře také hraje roli – lidé, kteří u něj mohou být do 15 minut, chodí na prohlídky pravidelněji než ti, kteří k němu musí cestovat více než hodinu.