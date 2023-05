Očkování zdarma kvůli riziku rakoviny děložního čípku má být pro více dívek

Podobně chtějí senátoři rozšířit i věkové rozpětí pro dobrovolné očkování, keré je „zdarma“, tedy hrazené ze zdravotního pojištění, také proti meningokokům, které rovněž nyní stát platí jen dívkám a chlapcům od 14 do 15 let a nově by mohlo být delší rozpětí - od 11 do 15 let.

Očkovat by do budoucna navíc nově mohli také hygienici, epidemiologové a zdravotní ústavy. Senátoři si od změny slibují zvýšení počtu očkovacích míst.

Do zákona o ochraně veřejného zdraví se mohou dostat i změny ve vydávání povolení pro překročení hlukových a vibračních limitů u dálnic a železnic. Už by neměly být dočasné, úřady by je ale mohly kdykoli přezkoumat.

Zákon také uloží provozovatelům vodovodů povinnost zpracovat plán rizik a jejich řešení pro celý systém od vodního zdroje po kohoutek odběratele. Zdravotnická, sociální a ubytovací zařízení by musela mít vlastní posouzení rizika šíření legionelly a u starých budov i výskytu olova.

Zvýšení limitu pro zakázky malého rozsahu

Poslanci mají rozhodnout také o tom, zda se zvýší o polovinu horní limity pro zakázky malého rozsahu. Novelu zákona o veřejných zakázkách vrátili poslancům senátoři.

V případě stavebních prací by se podle horní komory parlamentu měl zvýšit limit pro zakázky malého rozsahu ze 6 na 9 milionů korun. U zakázek na dodávky a služby by měl vzrůst na 3 miliony korun. Zastánci zvýšení návrh zdůvodňují inflací spolu s tím, že se limity devět let nezměnily. Podle kritiků navýšení rozšiřuje prostor pro korupci a machinace s cenou zakázek.