O rizikovém sexu a zbytečných úmrtích na rakovinu. Profesor Sláma vypráví

Co je příčinou onemocnění rakovinou děložního čípku?

Infekce lidským papilomavirem, který je známý pod zkratkou HPV. Jde o častou infekci, která se ve většině případů přenáší při pohlavním styku. Dlouhodobě přetrvávající infekce HPV může vyústit právě v rakovinu děložního čípku. Epidemiologické studie napříč Evropou uvádějí, že v neočkované populaci se s papilomavirem setká alespoň jednou za život 80 % populace. A česká společnost je hodně liberální, takže u nás to může být ještě více. Zdravý člověk s normálně fungujícím imunitním systémem infekci přirozeně zlikviduje, většinou do 24 měsíců. Problémem však je, že u části populace infekce nezmizí a vede k rozvoji přednádorových a později nádorových změn.

Ženy, které vůbec nežijí pohlavním životem a nemají to ani v plánu, očkování prakticky nepotřebují. U jeptišek rakovinu děložního čípku neznáme.