Ověřovací studie k diagnostice rakoviny slinivky z krve začne do půl roku

Do té doby bude nutné připravit protokol studie, který schválí Státní ústav pro kontrolu léčiv a etická komise, a domluvit instituce, které se toho budou účastnit. Zapojena by měla být komplexní onkologická centra z celé republiky.

Dnes to novinářům řekl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

„Naším cílem je do toho zapojit všechna onkologická centra, v tento okamžik máme vyjednáno šest z nich. Musíme ještě doladit skladování vzorků, které vyžaduje specifické nádoby, zamrazení, a chceme dovybavit i další centra tak, aby mohla být všechna zapojena a pacienti napříč republikou mohli být do studie nasbíráni,“ uvedl Svoboda.

Rakovina slinivky je desátý nejčastější typ karcinomu. Rozpoznat ji včas je složité, ve světě neexistuje zatím žádný schválený neinvazivní způsob včasné detekce ani preventivní screeningový program. Onemocnění podlehne až 87 procent pacientů. V roce 2022 bylo v České republice diagnostikováno více než 2400 nových případů.

„Tato metoda by to měla ještě dál posunout. Měla by zjistit, který pacient je rizikový, kdo by měl podstoupit náročný operační výkon nebo diagnostický výkon s odběrem tkáně. To jsou všechno věci, které může tato metoda do budoucna vylepšit a případně posunout i do jiných populací,“ uvedl Svoboda.

Metodu diagnostiky rakoviny slinivky břišní by bylo možné využít pro plošný screening lidí s rizikovými faktory. Mezi ně patří například kouření, některé typy cukrovek, chronický zánět pankreatu nebo určitá genetická onemocnění. Zatím vhodná metoda pro screening neexistuje, jiné vyšetřovací metody odhalí nemoc až v pozdějších stadiích.

„Pokud se u pacienta najde včas nádor slinivky břišní, je to proto, že měl obrovské štěstí. Je to většinou náhodný nález, zlomil si ruku, šel na CT a tam to našli. Touto metodou jsme schopni zachytit nádor, který ještě není na zobrazovacích metodách vidět,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

V metodě Holčapkova týmu se z krve po odebrání vzorku oddělí plazma nebo sérum a v laboratoři se pak oddělí lipidy. Pomocí chromatografické kolony se rozvrství podle jednotlivých molekul, v hmotnostním spektrometru se následně rozdělí podle hmotnosti. Jednotlivé molekuly jsou identifikovány, zjistí se jejich zastoupení a spektrum se porovná s profily nemocných a zdravých lidí, které se statisticky významně liší. Správnost diagnózy rakoviny slinivky je více než 90 procent.

Univerzita Pardubice v dubnu vstoupila do společnosti Lipidica, kterou založil český holding FONS JK Group. Firma chce zavést metodu na včasné odhalení rakoviny slinivky břišní, kterou má vysoká škola patentovanou, do praxe. Kapacita její laboratoře dosahuje až 20 tisíc vzorků za rok a bylo by možné ji využívat pro velkokapacitní screening. Lipidica je zadavatelem studie a poskytne pro studii laboratoř.