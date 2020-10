Kvíz: Znáte covidové zákazy a omezení v Česku?

Vláda se rozhodla od pondělí na dva týdny zavřít divadla i kina. Zmrazí i sportovní aktivity profesionální i volnočasové. Na střídavou výuku přejdou základní školy na druhém stupni základních škol. Už od půlnoci ze čtvrtka na pátek zůstaly zavřené fitness, bazény i koupaliště. Restaurace budou otevřené jen do 20 hodin a u stolu budou moci sedět maximálně čtyři lidé.

„Sliboval jsem, že začneme mírnějšími opatřeními a pak přidáme, pokud to bude situace vyžadovat, opatření tvrdší. Já se za to musím omluvit, protože ta situace, která nastala v těchto dnech, je natolik alarmující, že jsem tuto strategii byl nucen změnit,“ řekl po čtvrtečním mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Premiér Andrej Babiš v pátek varova, že pokud lidé nebudou dodržovat nařízená opatření, nebude možné se vyhnout totálnímu uzavření země a ekonomiky, takzvanému lockdownu.

„Buď budeme všichni opatření dodržovat, nebo budeme muset přikročit k dalším omezujícím krokům,“ zdůraznil Babiš s tím, že lockdown nemůže vyloučit.

Podle Prymuly by jeho „katastrofickou“ formou bylo to, že nikdo by nesměl opustit svůj domov a nikdo by nechodil do práce. „S tím my nepočítáme,“ ubezpečil nicméně. V českých podmínkách by například opustit bydliště šlo maximálně ve dvou lidech. Možnost chodit do práce by byla zachována. Totálně by se ale zrušily veškeré volnočasové aktivity.

Další revize současných opatření přijde podle Prymuly za týden. Pokud i tak budou počty nakažených dál narůstat, pak se zřejmě dál přitvrdí, oznámil v pátek.

