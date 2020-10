V pohodě budeme až v červenci. Až se lidé promoří a naočkují, hádá Prymula

Počty nakažených i hospitalizovaných stále rostou a podle ministra Prymuly se Česko bude s nemocí covid-19 potýkat ještě několik měsíců.

„Osobně si myslím, že v pohodě budeme tak od 30. června příštího roku. Do té doby budeme muset počítat s tím, že tady stále nějaké vlnky mohou být a to šíření tady bude,“ řekl ve čtvrtek v České televizi ministr Prymula.



Jednoznačný „recept“ na úspěšné zvládnutí epidemie a její překlenutí ale podle něj není. Nemůžeme se případně spoléhat jen na vakcínu nebo přirozenou promořenost populace. Zasloužit se o to bude muset hned několik faktorů.

„Je to tak, že to podle mě bude kombinace obojího. Ale epidemie nemůže projít populací v tom slova smyslu, že by ji promořila během několika málo měsíců. To bychom skutečně nezvládli a nechceme platit desetitisíci lidmi, kteří by byli ohroženi na životě. To znamená, že tady budeme mít třeba promořenost v uvozovkách jeden až 1,5 milionu lidí a když se v kombinaci s tím nechá polovina populace očkovat, už se virus přestane šířit takto masivně, jak se šíří nyní,“ vysvětlil Prymula v České televizi.

Šíření mají zpomalit nová opatření

V Česku padl v posledních dnech několikrát rekord v počtu nově nakažených. Vláda na to reagovala vyhlášením nových opatření, která mají platnost na dva týdny do 25. října.

Zavřená zůstanou divadla i kina, zastaví se volnočasové i profesionální sportovní akce. Do škol budou děti druhých stupňů chodit střídavě na prezenční a distanční výuku. Už od půlnoci ze čtvrtka na pátek jsou zavřená fitness centra, bazény i koupaliště. Restaurace budou otevřené jen do 20 hodin a u stolu budou moci sedět maximálně čtyři lidé.

„Sliboval jsem, že začneme mírnějšími opatřeními a pak přidáme, pokud to bude situace vyžadovat, opatření tvrdší. Já se za to musím omluvit, protože ta situace, která nastala v těchto dnech, je natolik alarmující, že jsem tuto strategii byl nucen změnit,“ řekl po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula.