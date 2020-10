Babiš podpoří zavření života a ekonomiky, rozhodnou epidemiologové

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu odpoledne opět nevyloučil, že Česká republika bude muset přistoupit k tzv. lockdownu, tedy zásadnímu omezení života lidí i ekonomiky kvůli epidemii covidu-19. Jakékoli rozhodnutí podle něj bude na expertní skupině epidemiologů, premiér ho bude akceptovat. Definitivně by mohlo padnout příští týden, nejspíš už na jeho počátku. V pondělí ráno k tomu zasedne Bezpečnostní rada státu.

Lockdown Babiš nevyloučil, protože si to dosud prý neuměl představit. Ekonomiku vypínat vláda nechce, ale bude podle Babiše záležet na tom, jak situaci budou zvládat nemocnice. „Už nejsme schopni do ekonomiky napumpovat dalších 200 miliard. Ale my musíme ochránit životy našich lidí, to je priorita,“ dodal.

„Ekonomika Česka je natolik robustní, aby další lockdown zvládla,” uvedl Andrej Babiš k možné další uzávěře.

Šéf vlády bude akceptovat rozhodnutí, ke kterému dojde expertní tým zahraničních epidemiologů, se kterými bude dnes večer mluvit ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Babiš požádal firmy, které mají vyškolené operátory, aby se obrátily na úřady a pomohli s obsluhou call center. „Chybí nám 500 lidí,“ řekl. Zdůraznil, že jde o operátory, kteří mají zkušenosti s prací v call centrech, aby pomáhali s dohledáváním kontaktů nakažených.

Občany premiér vyzval, aby řádně nosili roušky i na nose a také, aby neodkládali svůj termín testu na covid-19. Podle Babiše řada lidí nedorazí na termín, na který jsou objednaní.

Růst nakažených je enormní

Nárůst počtu nakažených je podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly enormní a jasně dokládá exponenciální charakter současného vývoje epidemie covidu-19 v Česku. Reprodukční číslo ukazující, kolik lidí jeden infikovaný nakazí, se zvýšilo na 1,4.

„Dnešní nárůst je enormní a jasně dokladuje exponenciální charakter současného vývoje. Z jedné hodnoty není možné usuzovat na další vývoj, ale hodnota reprodukčního čísla se zvýšila na 1,4. To indikuje nutnost zpřísnění opatření,“ uvedl ministr Prymula k aktuálním číslům nákazy koronavirem.

Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček považuje růst počtu nakažených v posledních hodinách za alarmující. Štáb proto pracuje na vytváření záložních lůžkových kapacit. Je podle něj otázkou, zda za současného stavu přijatá i připravovaná opatření stačí, nebo nastal čas pro radikální omezení po vzoru Izraele, který před třemi týdny vyhlásil celoplošnou uzávěru života v zemi.

„Krizový štáb pracuje na vytváření záložních lůžkových kapacit. Počet nově infikovaných je alarmující a je otázka, zda je současný vývoj zvladatelný již platnými či navrhovanými opatřeními, nebo zda již nastal čas pro radikální řešení po vzoru Izraele,“ uvedl Hamáček

Vláda oznámila tento týden omezení zejména volnočasových aktivit i školní výuky, část platí od pátku, další opatření mají fungovat od pondělí. Prymula a premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve nevyloučili, že pokud se situace nezlepší, bude třeba celoplošná uzávěra života v zemi.



Za pátek laboratoře v Česku prokázaly nákazu u rekordních 8 618 lidí, nejvíc za jediný den od začátku epidemie v zemi a přes tři tisíce víc než dosavadní maximum ze čtvrtka. Denní rekord padl v tomto týdnu počtvrté za sebou. V nemocnicích bylo podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 1 893 pacientů s koronavirem, z toho 412 je ve vážném stavu. Počet úmrtí s covidem se zvýšil na 905. Aktualizované údaje za dnešek zveřejní ministerstvo večer.