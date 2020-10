Místo stání ve frontě vykloktat a poslat. Testy ze slin budou brzy dostupné

O testy ze slin se nyní pokouší některé týmy spadající pod české univerzity i soukromé společnosti. Asi nejdále je firma Protean, která se zaměřila na vývoj takzvaných LAMP testů. Hlavní rozdíl oproti metodě PCR spočívá v tom, že kultivace vzorku probíhá za stálé teploty. To snižuje časovou i finanční náročnost.

Tato metoda může využívat vzorku z nosohltanu i ze slin. A právě ten z nosohltanu již firma prodává. „V současné době děláme testy na vzorcích ze slin. Víme, že to funguje také, ale ještě musí proběhnout nezbytné testy, aby se to dalo oficiálně používat,“ popsal jednatel společnosti Ladislav Burýšek.

Právě na vzorcích ze slin již testy zkoušejí třeba v Nemocnici Na Bulovce, ve Fakultní nemocnici Motol či ve Fakultní nemocnici v Ostravě. „Pokud budou testy tento týden v pořádku, nemocnice by to mohly začít příští týden používat,“ doufá Burýšek. Podle svých slov již je v kontaktu s ministerstvem zdravotnictví a testy vyrábí hromadně.

Celou věc podle něj zdržuje, že není přesně definované, jak by měl odběr vzorku ze slin probíhat. „Dá se to dělat kloktáním nebo výtěrem, metod je spoustu a vše se ještě zkouší,“ popsal Burýšek. Dodal, že s výrobcem plánuje i dodávání souprav na samoodběr. Tu by mohl zákazník použít sám z domova a následně ji odeslat do laboratoře. „To již máme v testování, určitě by se tak vše urychlilo,“ míní.

Další naděje v listopadu

Téměř v závěru svých snah je již i další soukromá společnost, DIANA Biotechnologies. Ta má již vyrobený prototyp odběrové sady. Testy ze slin plánuje uvést na trh v průběhu října, nyní připravuje výrobu první várky. V současnosti také domlouvá klinické validace a pilotní testování přímo ve firmách o velikosti s třemi až pěti stovkami zaměstnanců.

Testy na covid V současnosti se v České republice nabízí dva základní typy testů: PCR testy – nejčastějším způsobem testování jsou takzvané PCR testy. Laboratoře při nich provádí kultivaci vzorku z nosohltanu. Tyto testy jsou nyní jediné, pomocí kterých lze průkazně určit pozitivitu či negativitu pacienta. Jejich cena je zastropována ministerstvem zdravotnictví na 1 754 korunách.

Rapid testy – rapid testy neprokazují současnou nákazu, ale přítomnost protilátek v těle, které indikují, že byl daný člověk v minulosti pozitivní. Jsou znatelně levnější i rychlejší, nestačí však třeba k ukončení karantény.

„Testy ze slin už jsme otestovali na malém počtu pacientů a ukázalo se, že dokážou nákazu spolehlivě detekovat. Nyní nás čeká potvrzení jejich citlivosti na vzorku několika set lidí a následně pilotní testování zaměstnanců ve velkých firmách,“ popsal jednatel společnosti Václav Navrátil.

Právě tyto testy by měly potvrdit předběžné výsledky, podle kterých jsou vzorky ze slin stejně spolehlivé jako testy z výtěru z nosohltanu. „Vše bychom měli stihnout ještě v průběhu října a začátkem listopadu pak uvést testy na trh,“ doufá finanční ředitel společnosti Martin Dienstbier.

Také tato firma již připravuje výrobu odběrových sad. „Díky jednoduchosti odběru a zjednodušení zpracování vzorků v laboratoři se výrazně odlehčí nejen odběrovým místům, která jsou přetížená, ale i laboratořím,“ dodal Navrátil s tím, že samotná analýza vzorku bude trvat asi dvě hodiny.

Že by se měly na českém trhu objevit testy na koronavirus ze slin, avizoval ministr zdravotnictví Roman Prymula již na začátku září. „Očekávám, že by mohly být k dispozici za dva až tři týdny. Budou to takzvané LAMP testy ze slin, kde se přítomnost viru určuje na bázi chromatografické změny, tedy změny barvy, a které mohou ukázat výsledek do 45 minut,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro deník Právo.

Později dodal, že uvedení těchto testů na trh by mohlo znamenat až zdvojnásobení kapacity na asi 40 tisíc testů denně. Zatím se však ještě nevyužívají. „Ministerstvo zdravotnictví je v kontaktu s tvůrci LAMP testů. Aktivně se řeší začlenění těchto testů do testovací strategie,“ uvedl mluvčí resortu Kryštof Berka.



V Kanadě tak testují školáky

O vytvoření testu na koronavirus ze slin usiluje i řada týmů z akademické sféry, třeba ten pod vedením virologa Jiřího Černého z Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity. Ti však počítají s praktickým využitím až na jaře.

Podobně i tým výzkumného centra CEITEC pracuje na svých LAMP-testech. Prioritou pro ně není odběr ze slin, ale možnost diagnózy už na místě odběru. „Parametry upravujeme tak, abychom měli nějaké odběrové médium, kam se vloží výtěr a nechá se chvíli působit. Poté se smíchá s reakční směsí, která se v případě detekce viru zbarví, a test tak lze vyhodnotit pouhým okem,“ popsal vedoucí týmu Filip Pardy s tím, že celý proces trvá asi 45 minut a dostupné by testy mohly být ke konci roku.

LAMP testy mohou sloužit jako obdoba k PCR testu, kterým ověřují laboratoře přítomnost viru v těle nyní. Jejich výhodou je nižší cena a vyšší rychlost. Ty jsou dány průběhem kultivace vzorku, který na rozdíl od PCR testu nevyžaduje tepelné cyklování.

LAMP testy se mohou provádět ze vzorku získaného výtěrem z nosohltanu, ale právě i ze slin. Tato metoda je o něco méně spolehlivá, nemusí ji však provádět specializovaný personál.

Testy ze slin již testují třeba v Kanadě. V tamním regionu Britská Kolumbie se tímto způsobem odebírá vzorek na test u dětí školního věku. „Dítě si nabere do pusy trochu slané vody, chvíli s ní kloktá a poté ji vyplivne do zkumavky,“ popsal pro Guardian doktor Bonnie Henry.

Nyní je tato forma testování dostupná jen dětem, které se tak vyhnou nepříjemnému výtěru z nosohltanu. Na všechny se totiž zatím nedostane. V blízké budoucnosti by ale měli mít tuto možnost všichni Kanaďané. Taktéž ve Spojených státech amerických se testy ze slin již používají, některé univerzity je využívají ke screeningu studentů.

Své testy představila v úterý i Univerzita Karlova. Jejich odběr probíhá standardním výtěrem z nosohltanu, jsou ale schopny odhalit kromě koronaviru i chřipku typu A a chřipku typu B.