Proč Prymulovi záleží na desetinách? Ověřte si, jaký je to průšvih

Počet nakažených roste a prakticky každý všední den dosahuje nových rekordů. Situace je ale ve skutečnosti zřejmě ještě horší, než je vidět z každodenního přírůstku počtu nakažených. Pro odborníky je znepokojivý především jejich vytrvalý nárůst a velký podíl pozitivních testů. Naznačují, že to nejhorší nás ještě čeká. A proto je potřeba podívat se na mnohokrát skloňované a neintuitivní „číslo R“.



Na každé desetince záleží, rozdíly jsou obrovské

Reprodukční číslo Zjednodušeně označuje, kolik lidí nakazí jeden infekční člověk. Pokud je R vyšší, než 1, epidemie se šíří stále rychleji, pokud je nižší, šíření se zpomaluje.



Když ministr Prymula oznamoval zavádění tvrdých opatření od 9. října, zmínil ve zdůvodnění konkrétně jedno číslo – reprodukční číslo známé jako R. „Jde zejména o to, že tu máme vysoce a prudce narůstající počet osob, které vyžadují intenzivní péči. Reprodukční číslo se zvedlo nad 1,2!“ uvedl doslova.

To nezní příliš hrozivě. Ještě před měsícem se R odhadovalo na hodnoty kolem 1,6. Pak přišla postupně různé opatření, která měla hodnotu snížit. Podle všeho se to podařilo a hodnoty reprodukčního čísla klesly ke konci září do pásma kolem 1,1. Hraje v takové situaci nějakou roli desetina navíc? Z několika důvodů ano.



Odhady reprodukčního čísla R podle ÚZIS pro období září a říjen 2020 z prezentace MZ představené 9.10. Byť slide mluví o „významném snížení“ k 7.10., od začátku října se R naopak zvýšilo, byť ne nijak dramaticky. Pokud by ovšem vydrželo, v delším časovém horizontu by takové zvýšení významné bylo.

Nejprve trochu dat. Ministr vychází z výpočtu Ústavu zdravotnických informací a statistiky, který k 7. říjnu odhadoval hodnotu R právě těsně nad Prymulou zmíněnou hodnotou: na 1,21 (respektive v intervalu 1,14-1,29). Hodnota se samozřejmě tak trochu mění podle aktuálních hodnot, podle prezentace (dostupná odsud) ředitele ÚZIS Ladislava Duška v Poslanecké sněmovně ve středu 7. října, ústavu k 5. říjnu pracoval s tím, že R se pohybuje v rozmezí od 1,1 do 1,4 se středovou 1,24.



Měli bychom připomenout, že hodnota je přibližná. Například Jan Netík, který na své stránce počítá R z veřejně dostupných dat od počátku epidemie, uvádí v posledních dnech střední hodnotu R cca kolem 1,35.



Ovšem, byť jde o údaj „neostrý“, i tento malý růst je znepokojivý. Za prvé samozřejmě proto, že veličina udělala přesný opak toho, co bychom si přáli. A to v situaci, kdy už zdravotnictví začíná nápor epidemie skutečně pociťovat.



Jak asi víte, nákaza se z podstaty věci šíří exponenciálně. A u exponenciálního šíření (o jehož neintuitivní povaze jsme již psali) změna koeficientu o jednu desetinu udělá hodně. Vyzkoušejte si to ostatně sami v našem nástroji.



Exponenciální růst a reprodukční číslo Vyzkoušejte si, jak se šíří nákaza při různých hodnotách R0: Při R= 1,1 dvojnásobí .

Z 1 000 případů denně při R = 1,10 je 259 případů denně.

Po 30 dnech ( 6 cyklech) je součet všech nakažených 1 852 . Při R= 1,1 dvojnásobí .

Z 1 000 případů denně při R = 1,10 je 259 případů denně.

Po měsíci ( 10 cyklech) je součet všech nakažených 1 852 .

Nejvyšší denní počet se liší o , což je .

Rozdíl obou součtů je , což je .

Rozdíl reprodukčních čísel je přitom . Počáteční počet případů denně: Zobrazit režim porovnávání více nastavení Toto není simulace nákazy. Slouží jen pro ilustraci exponenciálního růstu.

Zkuste si, jak se v naší exponenciální kalkulačce zvýší počet nakažených za měsíc při R=1,1 či R=1,25 (porovnat v grafu).

Jak často se všechna čísla zdvojnásobí?

SARS-CoV-2 má interval šíření zhruba každých pět dní. To znamená, že každých pět dní se přírůstek nových lidí vynásobí číslem R.



Nepřesně si to můžete představit tak, že za měsíc se počet nakažených z počátku měsíce šestkrát vynásobí hodnotou R. A 1,1 na šestou je zhruba 1,8. Ovšem 1,25 na šestou je 3,8.



Nebo si můžete R představit jako indikaci toho, za kolik dní se denní počet zdvojnásobí.



Za jak dlouho se denní přírůstek počtu nakažených zdvojnásobí? R za kolik dní dvojnásobek 1,1 37 1,2 20 1,3 14 1,4 11 1,5 9 1,6 8 1,7 7 1,8 6 1,9 6 2 5 2,1 5 2,2 5 2,3 5 2,4 4 2,5 4

Vidíte, že u R=1,2 se počty zdvojnásobí přibližně každých 20 dní. U R = 1,6 už je to každých 8 dní. A u R = 2 se denní počty nově nakažených zdvojnásobí za pět dní, což je onen interval šíření.

A stejně rychle se zdvojnásobí i ostatní čísla: počet hospitalizovaných, počet těžce nemocných, počet úmrtí. Tato čísla mají za počtem nakažených obvykle zpoždění několika dní až týdnů. Ale lze říci, že obecně je jejich nárůst v návaznosti na počet nakažených velmi předvídatelný.

Ve skutečnosti to samozřejmě tak jednoduché není – virus se šíří z různých důvodů pomaleji, než rostou čísla na naší kalkulačce. Ale pro představu o trendu a důležitosti „desetiny sem, desetiny tam“ to snad stačí. Navíc v prediktivních modelech vládních epidemiologů je vliv R také dobře vidět (zvýraznění je naše):



Výstup prediktivního modelu ÚZIS o počtu odhalených případů nákazy v průběhu října 2020 v závislosti na reprodukčním čísle. Z prezentace MZ ze dne 9. října 2020.

Rozdíl průběhu pro říjen je pro R 1,11 a R 1,21 veliký, byť z různých důvodů ne tak veliký jako v naší jednoduché kalkulačce.

Jak jistě tušíte, na otázku, proč došlo na konci září a na začátku října k vzestupu reprodukčního čísla, nemáme přesnou odpověď. Postupné zavádění dalších opatření mělo mít samozřejmě efekt zcela opačný. Mělo rychlost šíření jen snižovat. Právě to, že se tak nestalo, pravděpodobně hrálo roli i ve velmi rychlém zavedení opatření nových.

Ty, které nevidíme

Podle všeho testování uniká stále větší část (a zároveň vyšší počty) nakažených. Zatímco během léta se podle všeho víceméně dařilo zachytit většinu nakažených, byť někdy jen obtížně a často za dlouhou dobu, v tuto chvíli již hygienické stanice nestíhají zcela evidentně i podle jejich vlastních dat.



Z každého dne jim zbývají minimálně stovky nevyřešených případů, plus stovky až tisíce jejich rizikových kontaktů těchto nakažených.



Celkové počty nedořešených rizikových kontaktů lidí s pozitivním testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 v registru Chytré karantény. V posledních dnech takto „unikají“ trasování tisíce potenciálně nakažených denně. Celkové počty nedořešených pozitivních případů nákazy virem SARS-CoV-2 v registru Chytré karantény. Od začátku října pravidelně každý den zůstávají nevyřešeny minimálně řádově stovky případů.

I přes to, že na přípravu byly měsíce, stát se na zcela předvídatelný a předvídaný podzimní nápor nedokázal nijak připravit. Systém trasování přestal stačit v podstatě hned s jeho začátkem.



V posledních týdnech stále stoupá poměr pozitivních testů mezi těmi provedenými. V říjnu se pak růst tohoto poměru extrémně zrychlil. V polovině září jsme psali o tom, že podíl překročil hranici 20 %. Dnes je situace ještě horší a pokořena je hranice 30 %.



Podíl nově prokázaných onemocnění z celkového počtu testů denně datum

podíl pozitivních testů (%)

04.03.2020 1,49 05.03.2020 3,95 06.03.2020 9,91 07.03.2020 3,63 08.03.2020 4,26 09.03.2020 2,26 10.03.2020 15,15 11.03.2020 6,77 12.03.2020 4,1 13.03.2020 2,96 14.03.2020 4,87 15.03.2020 10,6 16.03.2020 6,44 17.03.2020 5,18 18.03.2020 6,26 19.03.2020 9,12 20.03.2020 5,85 21.03.2020 8,45 22.03.2020 6,39 23.03.2020 5,5 24.03.2020 6,04 25.03.2020 7,11 26.03.2020 5,59 27.03.2020 7,03 28.03.2020 6,23 29.03.2020 5,58 30.03.2020 3,57 31.03.2020 4,56 01.04.2020 4,64 02.04.2020 4,02 03.04.2020 4,5 04.04.2020 4,85 05.04.2020 2,43 06.04.2020 3,67 07.04.2020 2,4 08.04.2020 3,47 09.04.2020 3,14 10.04.2020 2,86 11.04.2020 3,48 12.04.2020 2,74 13.04.2020 2,12 14.04.2020 1,33 15.04.2020 1,89 16.04.2020 1,57 17.04.2020 1,4 18.04.2020 1,87 19.04.2020 2,28 20.04.2020 2,35 21.04.2020 1,59 22.04.2020 1,12 23.04.2020 0,7 24.04.2020 1,21 25.04.2020 1,78 26.04.2020 1,54 27.04.2020 0,53 28.04.2020 0,69 29.04.2020 1,02 30.04.2020 1,39 01.05.2020 1,22 02.05.2020 0,46 03.05.2020 0,67 04.05.2020 0,49 05.05.2020 0,82 06.05.2020 0,97 07.05.2020 0,75 08.05.2020 1,02 09.05.2020 0,48 10.05.2020 0,69 11.05.2020 0,68 12.05.2020 0,51 13.05.2020 0,64 14.05.2020 1,19 15.05.2020 0,81 16.05.2020 1,19 17.05.2020 0,56 18.05.2020 1,49 19.05.2020 0,74 20.05.2020 0,98 21.05.2020 0,45 22.05.2020 0,76 23.05.2020 1,52 24.05.2020 1,69 25.05.2020 0,63 26.05.2020 0,66 27.05.2020 0,54 28.05.2020 0,9 29.05.2020 0,92 30.05.2020 0,96 31.05.2020 1,77 01.06.2020 0,59 02.06.2020 0,96 03.06.2020 1,39 04.06.2020 1,14 05.06.2020 0,84 06.06.2020 1,77 07.06.2020 2,87 08.06.2020 1,47 09.06.2020 1,19 10.06.2020 1,79 11.06.2020 1,66 12.06.2020 1,4 13.06.2020 3,21 14.06.2020 2,94 15.06.2020 1,09 16.06.2020 1,17 17.06.2020 1,26 18.06.2020 2,68 19.06.2020 3,53 20.06.2020 2,47 21.06.2020 3,81 22.06.2020 1,64 23.06.2020 1,95 24.06.2020 2,96 25.06.2020 2,3 26.06.2020 3,71 27.06.2020 10,18 28.06.2020 12,59 29.06.2020 4,48 30.06.2020 3,38 01.07.2020 1,98 02.07.2020 2,83 03.07.2020 2,72 04.07.2020 7,17 05.07.2020 4,92 06.07.2020 2,98 07.07.2020 2,84 08.07.2020 2,39 09.07.2020 2,24 10.07.2020 2,64 11.07.2020 2,28 12.07.2020 3,3 13.07.2020 1,45 14.07.2020 2,14 15.07.2020 2,85 16.07.2020 2,9 17.07.2020 2,71 18.07.2020 4,8 19.07.2020 4,97 20.07.2020 2,92 21.07.2020 3,4 22.07.2020 3,71 23.07.2020 4,16 24.07.2020 4,46 25.07.2020 3,96 26.07.2020 6,4 27.07.2020 2,97 28.07.2020 3,52 29.07.2020 3,66 30.07.2020 3,32 31.07.2020 2,82 01.08.2020 2,62 02.08.2020 3,82 03.08.2020 2,69 04.08.2020 3,42 05.08.2020 3,47 06.08.2020 2,93 07.08.2020 3,52 08.08.2020 3,15 09.08.2020 4,27 10.08.2020 2,2 11.08.2020 3,41 12.08.2020 3,73 13.08.2020 4,57 14.08.2020 3,73 15.08.2020 3,99 16.08.2020 4,21 17.08.2020 2,66 18.08.2020 3,7 19.08.2020 4,15 20.08.2020 2,99 21.08.2020 5,21 22.08.2020 4,58 23.08.2020 5,67 24.08.2020 3,5 25.08.2020 4,16 26.08.2020 4,45 27.08.2020 3,81 28.08.2020 4,49 29.08.2020 4,87 30.08.2020 6,95 31.08.2020 2,74 01.09.2020 4,49 02.09.2020 5,47 03.09.2020 5,86 04.09.2020 5,86 05.09.2020 6,76 06.09.2020 9,04 07.09.2020 4,85 08.09.2020 7,21 09.09.2020 7,48 10.09.2020 8,48 11.09.2020 7,52 12.09.2020 11,77 13.09.2020 11,16 14.09.2020 5,88 15.09.2020 8,24 16.09.2020 10,43 17.09.2020 13,34 18.09.2020 9,78 19.09.2020 13,59 20.09.2020 9,68 21.09.2020 7,61 22.09.2020 10,67 23.09.2020 10,31 24.09.2020 12,56 25.09.2020 12,75 26.09.2020 12,88 27.09.2020 12,47 28.09.2020 10,51 29.09.2020 10,73 30.09.2020 13,88 01.10.2020 14,63 02.10.2020 16,06 03.10.2020 16,81 04.10.2020 23,74 05.10.2020 17,6 06.10.2020 19,48 07.10.2020 22,71 08.10.2020 31,38

Zdroj dat: MZ ČR (data obsahují i opakované testy, očištěný podíl pozitivních testů je tedy ještě o něco vyšší, pozn. red.)



Ve hře bude nepochybně více faktorů. Lidé například mohou končit karanténu bez druhého negativního testu, takže logicky odpadla řada testů, které byly z drtivé většiny negativní. (Stále totiž nemáme pravidelně k dispozici údaje o poměru testů očištěném o opakované u jednoho a téhož člověka.)



Svou roli hraje i to, že stále více lidí se netrasuje, a tak třeba ani nevědí, že by mohli být nakažení. Počet provedených testů v posledních dnech v nejlepším případě stagnuje, o víkendu byl dokonce rekordně nízký, přestože počet nakažených (těch známých, i těch skutečně nakažených, o kterých nevíme) roste.



Dobře je to vidět na vývoji u hospitalizovaných, což je veličina, kterou neovlivňují nedostatky či chyby v testování. Pokud nejde o nějakou chybu, data ÚZIS naznačují, že hospitalizace rostou rychleji, než by se dalo čekat pouze podle počtu pozitivně testovaných. Kdyby se R počítalo pouze podle počtu hospitalizací s těžkým průběhem, na začátku října by se R pohybovalo ještě o něco výše než 1,24.



Něco velmi podobného naznačuje i vývoj u hospitalizací obecně. Zvyšuje se poměr hospitalizovaných mezi všemi odhalenými. Přitom tento poměr byl v průběhu léta velice stabilní. Tady se jasně nabízí možnost, že více pacientů než dřív systém „najde“ teprve ve chvíli, kdy přijdou do nemocnice. Dodejme, že to není jediný faktor: roli hraje i jiné věkové rozložení nakažených – ti v průměru stárnou, a tak mají horší průběhy.



Poměr hospitalizovaných mezi všemi aktivními případy nákazy virem SARS-CoV-2. Zhruba od konce září tento poměr roste. Pokud se nemoc nezměnila, čemuž nic jiného nenaznačuje, zřejmě se nám nedaří zachycovat řadu případů nákazy. Na jaře bylo testů málo a prováděly se podle jiného klíče než dnes, proto není divu, že dávaly jiný výsledek.

Zdroj: MZ ČR



Nu, a problém je tak naléhavý i proto, že absolutní počty nakažených a tedy i hospitalizovaných jsou již tak vysoké. Z takových počtů je i mírné zvýšení tempa růstu problematické.

Počet hospitalizovaných s covid-19 v ČR datum

hospitalizovaných pacientů

10.03.2020 1 11.03.2020 1 12.03.2020 3 13.03.2020 3 14.03.2020 3 15.03.2020 5 16.03.2020 18 17.03.2020 50 18.03.2020 50 19.03.2020 56 20.03.2020 67 21.03.2020 80 22.03.2020 98 23.03.2020 117 24.03.2020 135 25.03.2020 174 26.03.2020 205 27.03.2020 237 28.03.2020 271 29.03.2020 282 30.03.2020 293 31.03.2020 320 01.04.2020 344 02.04.2020 351 03.04.2020 376 04.04.2020 365 05.04.2020 370 06.04.2020 394 07.04.2020 412 08.04.2020 422 09.04.2020 416 10.04.2020 403 11.04.2020 403 12.04.2020 400 13.04.2020 394 14.04.2020 385 15.04.2020 371 16.04.2020 363 17.04.2020 355 18.04.2020 338 19.04.2020 344 20.04.2020 349 21.04.2020 366 22.04.2020 343 23.04.2020 336 24.04.2020 330 25.04.2020 314 26.04.2020 310 27.04.2020 310 28.04.2020 306 29.04.2020 286 30.04.2020 273 01.05.2020 244 02.05.2020 233 03.05.2020 232 04.05.2020 236 05.05.2020 223 06.05.2020 209 07.05.2020 191 08.05.2020 184 09.05.2020 173 10.05.2020 167 11.05.2020 167 12.05.2020 157 13.05.2020 148 14.05.2020 128 15.05.2020 118 16.05.2020 112 17.05.2020 110 18.05.2020 115 19.05.2020 109 20.05.2020 101 21.05.2020 100 22.05.2020 98 23.05.2020 93 24.05.2020 94 25.05.2020 91 26.05.2020 91 27.05.2020 86 28.05.2020 72 29.05.2020 70 30.05.2020 71 31.05.2020 69 01.06.2020 72 02.06.2020 74 03.06.2020 64 04.06.2020 59 05.06.2020 60 06.06.2020 60 07.06.2020 62 08.06.2020 59 09.06.2020 62 10.06.2020 64 11.06.2020 63 12.06.2020 68 13.06.2020 67 14.06.2020 68 15.06.2020 77 16.06.2020 78 17.06.2020 82 18.06.2020 83 19.06.2020 82 20.06.2020 80 21.06.2020 74 22.06.2020 75 23.06.2020 76 24.06.2020 78 25.06.2020 67 26.06.2020 63 27.06.2020 61 28.06.2020 66 29.06.2020 69 30.06.2020 71 01.07.2020 75 02.07.2020 72 03.07.2020 71 04.07.2020 70 05.07.2020 73 06.07.2020 69 07.07.2020 77 08.07.2020 85 09.07.2020 72 10.07.2020 68 11.07.2020 63 12.07.2020 64 13.07.2020 70 14.07.2020 70 15.07.2020 79 16.07.2020 76 17.07.2020 74 18.07.2020 73 19.07.2020 73 20.07.2020 70 21.07.2020 77 22.07.2020 91 23.07.2020 90 24.07.2020 93 25.07.2020 91 26.07.2020 90 27.07.2020 108 28.07.2020 114 29.07.2020 117 30.07.2020 118 31.07.2020 114 01.08.2020 116 02.08.2020 110 03.08.2020 114 04.08.2020 116 05.08.2020 111 06.08.2020 106 07.08.2020 106 08.08.2020 104 09.08.2020 107 10.08.2020 112 11.08.2020 110 12.08.2020 101 13.08.2020 105 14.08.2020 113 15.08.2020 104 16.08.2020 103 17.08.2020 115 18.08.2020 106 19.08.2020 110 20.08.2020 117 21.08.2020 119 22.08.2020 119 23.08.2020 123 24.08.2020 125 25.08.2020 131 26.08.2020 134 27.08.2020 147 28.08.2020 158 29.08.2020 156 30.08.2020 153 31.08.2020 172 01.09.2020 172 02.09.2020 177 03.09.2020 190 04.09.2020 197 05.09.2020 204 06.09.2020 214 07.09.2020 234 08.09.2020 244 09.09.2020 249 10.09.2020 264 11.09.2020 297 12.09.2020 305 13.09.2020 305 14.09.2020 333 15.09.2020 388 16.09.2020 413 17.09.2020 480 18.09.2020 516 19.09.2020 503 20.09.2020 535 21.09.2020 581 22.09.2020 628 23.09.2020 670 24.09.2020 740 25.09.2020 809 26.09.2020 802 27.09.2020 820 28.09.2020 825 29.09.2020 976 30.09.2020 1028 01.10.2020 1134 02.10.2020 1198 03.10.2020 1182 04.10.2020 1242 05.10.2020 1387 06.10.2020 1563 07.10.2020 1741 08.10.2020 1893

Kolik takových skrytých případů je, to je zatím otevřená otázka. Odpověď se alespoň zhruba postupně dozvíme podle toho, kolik lidí skončí v nemocnicích. Ale jisté je, že v tu chvíli už bude reálná situace ještě horší, než je nyní.