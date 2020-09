Uděláme smažený sýr s příchutí falafelu, slibují majitelé izraelského bistra

Slovo Paprika pochází z maďarštiny a je jedno z mála, které je stejné v češtině i v hebrejštině. Předpokládám, že to při výběru názvu vašeho podniku hrálo klíčovou roli, ne?

Yadin: I v některých jiných jazycích se paprika řekne prostě paprika. V hebrejštině jsou různé druhy paprik. To slovo symbolizuje pálivou červenou papriku. Ale máme ještě jednu, větší, která se dá plnit rýží a vařit. Té se říká gamba. A samozřejmě že hrálo roli, že slovo paprika tady nezní cize. Ale důležité bylo i to, že je paprika přírodní, barevná, pikantní. Odráží se v ­tom hodně z naší kuchyně.