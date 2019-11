Manžel sexuálně zneužívá dítě, lžou matky při rozvodu kvůli pomstě

„S následky křivého obvinění se potýkám dodnes. Poškodilo to mé sebevědomí, nepříjemná komunikace byla s učiteli ve školce i škole. Přišel jsem o energii, elán do práce, moje životní úroveň šla dolů. Křivé obvinění je stigma, které se nepodařilo odstranit u všech lidí. Marně jsem vysvětloval, že obvinění není pravdivé,“ popsal u soudu Michal K., kterého partnerka obvinila ze sexuálního zneužívání jejich dítěte. Žena odešla od soudu s podmínkou.

S křivým obviněním ze sexuálního zneužívání dítěte se každoročně potýká několik rodičů. Podle Jana Machuty z pražského krajského ředitelství policie jsou křivá obvinění ze zneužívání doménou žen. Za svou praxi se setkal jen s několika otci, kteří by si něco podobného na partnerku vymysleli.

Zkušenosti Dětského krizového centra ovšem ukazují na to, že falešná obvinění nepřichází vždy jen od matky. Podle ředitelky centra Zory Duškové jsou i případy, kdy falešná trestní oznámení podávají otcové například pro fyzické týrání dítěte matkou či sexuální zneužívání novým partnerem matky. Někdy tak činí i prarodiče dětí.



Když k obvinění dojde, obviněným se většinou rozpadají vztahy s okolím, přicházejí o čas, energii, peníze i chuť do života. Nepravé obvinění také může poškodit vztah s potomkem.



V roce 2017 se odborníci na odborné konferenci shodli, že takových obvinění ze strany matek rychle přibývá. Je však obtížné zjistit, kolik rodičů se s křivým obviněním ze sexuálního obtěžování dítěte setkalo. Neexistují totiž statistiky. K dispozici je sice roční výčet křivých obvinění, nelze v nich však rozlišit, proč ke křivému obvinění došlo. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky je však pravdou, že nejčastější obětí trestného činu křivého obvinění jsou právě muži, žena bývá zpravidla v roli pachatelky.

Vymazat jednoho z rodičů

U křivých obvinění ze sexuálního zneužívání je nutné rozlišovat mezi falešnými a účelovými obviněními. „Někdy si maminky opravdu myslí, že se něco děje a jdou na policii s tím, že chtějí pomoct dítěti. Policii navštíví z dobré vůle a nechtějí se mstít. Mohou špatně interpretovat signály, které dítě vysílá. Ve finálně může být dítě zasaženo jiným problémem a mamince se uleví. Všechny oznamovatelky nejsou hnány osobní pomstou,“ vysvětlil pro iDNES.cz pražský kriminalista Machuta.

„Pokud hovoříme o účelovém obvinění otce matkou dítěte, v pozadí je již sama o sobě těžká atmosféra doma mezi rodiči dítěte, konfliktní prostředí, hádky, křik. Již tím je dítě traumatizováno. A k tomu přichází trest od matky v podobě oznámení, které musí být vždy vyšetřeno,“ vypověděla pro iDNES.cz partnerská psycholožka Jitka Douchová.

Podle Duškové bývá motivem k takovému jednání rozpad vztahu rodičů, rozvodový či porozvodový spor o dítě, boj o to, komu bude dítě svěřeno do péče i snaha vymazat druhého rodiče ze života dítěte. „V nejednom případě je takové jednání motivováno i touhou bývalému partnerovi ublížit, pomstít se mu za skutečná či domnělá příkoří, dosáhnout svých cílů,“ řekla.

Policie v mnoha případech slouží jednomu z partnerů jako nástroj řešení svých vlastních osobních konfliktů. Podle Machuty mohou účelová oznámení na první pohled vypadat věrohodně. „Oznamovatelem může být člověk, který si o problematice leccos načte. Dnes je hodně odborné literatury a na internetu je spousta věcí, které při podání trestního oznámení mohou pachateli pomoct,“ podotýká kriminalista.



Forma týrání

Situací ovšem nejvíce trpí dítě. „Nebojím se účelové oznámení nazvat jako formu týrání. Matka do mozku dítěte implementuje něco, co se nestalo. Pokřivuje jeho morálku, učí ho lhát s tím, že lež znamená výhodu a ovlivní vztah dítěte k druhému partnerovi,“ tvrdí Jan Machuta.



Myslí si to také Zora Dušková. Podle ní vtažení dítěte do falešných obvinění naplňuje podstatu psychického týrání dětí, které si v nejednom případě žádá dlouhodobou odbornou péči o dítě podobně jako jiné traumatizace dětí. Dítě bývá nucené manipulujícím rodičem k přepsání své osobní zkušenosti. Rodič, kterého mělo dítě rádo, je vykreslován jako někdo, kdo dítě ohrožuje.

„Ve výsledku takové jednání vyvolává v dítěti obrovský emoční a citový zmatek, dále nejistotu, zda dokáže správně vnímat a prožívat realitu. Navíc pokud již rodič sáhne k falešnému obvinění, nebývá to jediná manipulace a forma popouzení dítěte proti rodiči, ale spíše součást soustavného ovlivňování dítěte,“ popisuje Dušková.

Speciální panenky

Na pražském ředitelství mají pro výslech dětské oběti zvlášť zařízenou místnost. Je vymalována na žluto, je v ní pohovka a spousta hraček. V místnosti je také truhla, ve které jsou hadrové panenky a panáčci. Jsou speciální. Mají realisticky vytvarované pohlavní orgány, aby dítě, které ještě nemá dostatečně širokou slovní zásobu nebo o věci nechce mluvit, mohlo ukázat, co se dělo. Jsou zde také kamery, které místo snímají. Odborníci, kterými jsou ostatní policisté, soudci nebo sociální pracovníci mohou v jiné místnosti vidět, co se při výslechu dítěte děje.

Podle Douchové je je pro dítě obsah výslechu nepříjemný a nepochopitelný, jakkoliv je výslechová místnost pro děti vymalována vesele žlutými barvami. Situace zkomplikuje vztah dítěte k matce, dochází k chaosu v dětské hlavě, zda obětí a pusy od táty byly projevem zneužívání. Důsledkem je velká traumatizace, která může dítě ovlivnit na celý jeho dospělý život.

„Potenciální obětí je hodně malé dítě, jehož výslech je velmi obtížný, což nám velmi komplikuje vyšetřování. Hlavním ukazovatelem, který nám pomůže rozpoznat, že dítě bylo pohlavně zneužito, nebývá nějaké fyzické poranění. Pachatel nemusí usilovat o nějakou sexuální praktiku, která je spojena s násilím. Dítě si ani nemusí uvědomovat, že je sexuálně zneužíváno, protože to pachatel zabalí do nějaké hry a podobně,“ podotýká Machuta.

Odborníci ubývají

Vyšetřování sexuálního obtěžování je velmi složité. A často se vleče. Policisté totiž musejí spolupracovat s dalšími odborníky, jako jsou dětští psychiatři, psychologové nebo gynekologové. „Těch, kteří nám jsou schopni pomoct situaci rozplést, v poslední době moc není. A bude hůř,“ upozorňuje Machuta.

„Pozice soudních znalců u soudu není jednoduchá. V trestním řízení hraje důležitou roli. Snahou obhajoby je znevěrohodnit oběť, poukázat na rozpory výpovědi a poukázat na nekvalifikovanost znalce. Práce specialistů je obtížná, protože komunikovat s dětskou obětí bývá velmi náročné,“ popsal kriminalista.

„Jsou indicie, které mohou nasvědčovat, že se jedná o účelové oznámení. Ale čím déle tu práci dělám, tím více zjišťuji, že si názor nemohu vytvořit před tím, než provedu všechny důkazy,“ říká.Věk stávajících specialistů je vysoký a noví odborníci nepřicházejí.

Oběť, které nikdo nepomůže

Falešná trestní oznámení však v problematice zneužívání dětí nedominují. Kriminalista Machuta by byl nerad, kdyby se celá problematika sexuálního zneužívání zúžila na to, že velké procento případů tvoří falešná oznámení. Tak tomu totiž není.

„Ve své praxi se však setkávám spíše s opačným pólem, kdy díte reálně zneužíváno bylo, často i s vědomím matky, která však nic neřešila, dělala „mrtvého brouka“, aby nepřišla o partnera, takže to dítě v tom bylo úplně samo. Bylo obětí, které nikdo nepomohl, ačkoliv mohl. Ale obětí jsou dětí v obou případech,“ sdělila Douchová.

Platí, že pokud máme podezření na to, že se v rodině s dítětem něco děje, je důležité to oznámit. Podle Machuty si lidé často kladou otázky: Není to jen mé podezření? Zakládá se to na pravdě? Neublížím rodině? Nečtu signály špatně? „Obavy jsou přirozené. Vždycky říkám, že je lepší, když se něco nepotvrdí, než když se na něco vůbec nepoukáže. Je lepší, když se to prověří. Vždy se snažíme postupovat citlivě, aby nedošlo k narušení rodinných vztahů,“ zakončil Machuta.