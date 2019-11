Pětiletý křivě obvinil otce ze zneužívání, podle soudu ho navedla matka

Rozsudek není pravomocný, třiačtyřicetiletá žena se ještě v soudní síni odvolala.

Kromě křivého obvinění ji soud uznal vinnou i z ohrožování výchovy mládeže, protože podle spisu naváděla dítě ke lhaní.

„Tříletý trest byl podmínečně odložen na zkušební dobu 4,5 roku,“ řekl soudce Okresního soudu v Klatovech Jaromír Veselý. Původně byla žena ohrožena až osmi roky vězení. Novela trestního zákona ale letos snížila u křivého obvinění sazbu z osmi na pět let.

Podle spisu začaly problémy po rozpadu vztahu, kdy obžalovaná nechtěla syna předávat otci. Když bylo chlapci pět let, opakovaně ho naváděla, aby na policii říkal, že ho otec zneužívá a jak to dělá.

„Obviněná se v době, kdy se řešil rozvod a spor o výchovu dítěte, snažila dosáhnout trestního stíhání poškozeného, a aby byl znemožněn jejich styk,“ vysvětlil státní zástupce.

Policisté muže několik měsíců prověřovali. Podstupoval psychologická i sexuologická zkoumání.

S následky křivého obvinění se potýkám dodnes, říká muž

„Vyšetřovali mě pomocí přístroje, promítali mi obrázky nahých dětí, nezletilých i zvířat. Závěr byl jasný. Nejsem pedofil, ničeho jsem se nedopustil. S následky křivého obvinění se potýkám dodnes. Poškodilo to mé sebevědomí, nepříjemná komunikace byla s učiteli ve školce i škole, přišel jsem o energii, elán do práce, moje životní úroveň šla dolů. Křivé obvinění je stigma, které se nepodařilo odstranit u všech lidí, kterým jsem vysvětloval, že obvinění není pravdivé,“ popisoval muž před rokem u soudu.

Jeho bývalá žena obžalobu odmítala. „Já mám svědomí čisté. Nic z toho není pravda,“ hájila se. O tom, že bývalý manžel dítě zneužíval, se údajně dozvěděla od své matky.

„Babička s dědou vzali malého na výlet. A tam se od něj po naléhání dozvěděla, že má s otcem velké tajemství, a svěřil se jí. Pak to řekla mně,“ prohlásila obžalovaná.

Podmínka za napadení soudní vykonavatelky

Dítě to podle jejích slov následující den zopakovalo i před tetami. Protože mu nebylo dobře, s babičkou s ním jeli do nemocnice na pohotovost, a babička tam údajně o zneužívání řekla lékaři. „Ten někam volal a přijela policie. Na policii jsem pak řekla, co jsem věděla. Komisařka mi řekla, abych požádala o zákaz styku dítěte s otcem. Tomu soud nevyhověl,“ hájila se žena.

Také tvrdila, že první zprávy od psychologů hovořily o tom, že dítě popisovalo takové detaily, že si je nemohlo vymyslet.

Žena už v minulosti dostala podmínku za napadení soudní vykonavatelky, která se pokusila dítě předat otci.

Chlapci tenkrát bylo šest let. Žena podle státního zástupce soudní vykonavatelku uchopila zezadu za vlasy v týlu a silou s nimi trhla. Vykonavatelka zavrávorala a byla nucena nezletilého pustit.

Stalo se to, když žena opakovaně odmítala chlapce předat otci. Od soudů za to dostala pokuty 20 a 40 tisíc. Pak si pro dítě přišla soudní vykonavatelka.

„Jsem hlavně máma, která ho chrání. Doufala jsem, že jednou všichni pochopí, že jsem bránila syna,“ vysvětlovala útok na soudní vykonavatelku Helena L.

Ženě hrozí trest za křivé obvinění exmanžela (28. 11. 2018)