Stát bude pomáhat bohatým s vytápěním bazénů, střetli se ekonomové

Čtvrtina z celkově schválené podpory šedesát šest miliard korun půjde na pomoc domácnostem v energetické krizi. Takzvaný úsporný tarif má lidem pomoci snížit účty za energie. Slibovaná podpora ve výši až šestnácti tisíc korun se tak podle vlády k lidem dostane až příští rok, avšak v rámci této topné sezony.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy však vláda selhala v komunikaci a vytvořila dojem, že slíbená částka bude lidem vyplacena ještě letos.

„Vláda vyvolala dojem, že těch šestnáct tisíc korun bude vyplaceno už v této podzimní sezoně. Nyní se dozvídáme, že suma bude rozdělena do dvou let. Lidé sice peníze nakonec dostanou, ale ti, kteří očekávali, že jim bude pomoženo v blížícím se podzimním čase, tak spláčou nad výdělkem. Dostanou jen osmkrát méně, zhruba 2 000 až 2 500 korun. Pomoc je v základu špatná a nemění nic,“ uvedl Kovanda v pořadu 360°.

Premiérův poradce a hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček však v pořadu argumentoval, že slevu až šestnáct tisíc korun domácnosti zaznamenají především v závěrečném vyúčtování.

„Základní problém spočívá v tom, že topná sezona zasahuje do konce letošního roku a začátku příštího roku. Peníze se budou vyplácet ze dvou státních rozpočtů. Dominantně z rozpočtu na příští rok. Bohužel zdroje jsou omezené. Chtěli bychom pomáhat víc, ale nemůžeme dávat peníze, které na to nejsou vyčleněné. Těch šedesát šest miliard je velká pomoc rodinám a pocítí ji každý,“ uvedl.

Peníze dostanou i nepotřební, říká Kovanda

Podle Kovandy je částka šedesát šest miliard korun, kterou vláda na pomoc domácnostem vyčlenila, zbytečně vysoká. Kritizoval, že stát bude pomáhat super bohatým rodinám s vytápěním bazénů.

„Pomoc dostanou i miliardáři. Je totiž koncipována plošně. Pokud se ještě něco nezmění. Uměl bych si představit nižší částku a lépe zacílenou, řekněme na dvacet až pětadvacet procent nejpotřebnějších domácností. Není důvod, aby zajištěné domácnosti dostávaly od státu osm až šestnáct tisíc na energie,“ sdělil.

Kovanda tvrdí, že vláda měla celých osm měsíců na to, aby vytvořila strategii adresno pomoci. Říká, že navržená strategie dá peníze lidem, kteří je nepotřebují.

Křeček s názorem Kovandy však nesouhlasí a říká, že situace je tak vážná, že zasahuje i střední třídu, které musíme pomoci. podle něj miliardářů zas tolik není.

„Každé domácnosti bude uhrazena část spotřeby podle toho, jaké má tarify. Bohaté domácnosti, které vytápí bazény a mají vyšší spotřebu, budou mít uhrazenou jen malou část z celkové spotřeby. Naopak domácnosti, které mají málo spotřebičů a žijí skromně, těm částka pomůže výraznou část spotřeby umořit,“ vysvětlil Fialův poradce princip úsporného tarifu.

„Vláda musí pomoct pracující chudobě.“

„Tak stát bude pomáhat super bohatým rodinám s vytápěním bazénů? Doufám, že to politici ještě změní. Vždyť to byla Fialova vláda, která říkala, že je třeba pomáhat adresně, a všichni ekonomové se na tom shodli. Proto teď nerozumím tomu, proč se vláda od tohoto rozhodnutí odchyluje a kopíruje Babišovu vládu. Pomoc by měla být nižší a lépe zacílená. Nemá smysl pomáhat bohatým lidem. Netvařme se, že je konec světa. Bohatí to utáhnout. Je třeba pomoci potřebným. Pracující chudobě. Tito lidé na podzim a v příštím roce pocítí velký náraz na své peněženky. Kdyby stát nepomáhal bohatým vrstvám s vytápěním bazénů, mohl dát těmto lidem daleko více,“ uvedl ekonom Trinity Bank.

Podle koncepce úsporného tarifu bude mít podpora podobu dotací ze státního rozpočtu, které poputují k dodavatelům energií. Ti pak sníží domácnostem platby o výši dotace. Podpora se má týkat i domácností s domovními kotelnami a dálkově dodávaným teplem. Výdaje domácnostem sníží také odpuštění poplatku za podporované zdroje.

Novelu energetického zákona už podepsal prezident Miloš Zeman. V platnost vstoupí den po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů. Výši příspěvku vláda stanoví v nařízení.