Úsporný tarif? Podpora bude rozdělená do dvou rozpočtů, vzkázal Síkela

Síkela reagoval na článek Hospodářských novin z tohoto týdne. Ty s odvoláním na své zdroje uvedly, že na podporu letos půjde jen asi deset miliard korun, a to pravděpodobně jen pro elektřinu a plošně. To ale ministr v úterním rozhovoru pro TV Nova vyvracel.

„Všechny částky, tak jak byly avizovány, vyplaceny budou. Jediné, co jsme udělali, je, že jsme potřebné prostředky rozdělili do příslušných rozpočtů. Asi čtvrtinu z celkových 66 miliard jsme alokovali na tento rok a zbytek na ten příští,“ řekl Síkela.

„Veškeré poplatky za obnovitelné zdroje se budou odpouštět od počátku topné sezóny až do konce příštího roku. Co se týká plynu a elektřiny, tak první část podpory vyplatíme na začátku října a druhou část vládní podpory pak počátkem příštího roku,“ doplnil ministr.

Síkelova slova o rozdělení do dvou let potvrzuje i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Dodává pak, že nemá záležet na způsobu vytápění. „Rozdělení pomoci je tak logické a nezáleží, zda topíte elektřinou, plynem, centrálním vytápěním nebo kotelnou,“ dodal Stanjura.

Zákon, který připravovaný tarif zavádí, v pondělí podepsal prezident Miloš Zeman. Jeho však upravuje jen obecný princip toku peněz od státu k domácnostem. Detaily má upravit vládní nařízení, které by mělo podle ministra průmyslu Jozefa Síkely vzniknout v průběhu srpna.

Ministři včetně premiéra opakovaně ujišťovali, že příspěvek ve výši až šestnáct tisíc uvidí lidé ve snížených zálohách už v podzimním vyúčtování. Tyto informace dál odběratelům slibuje i web ministerstva průmyslu.

Hnutí STAN @STANcz Lidé se nemusí bát. @JozefSikela má pro všechny dobrou zprávu: první část příspěvku na elektřinu a plyn dostanou začátkem října, druhou část nejpozději na začátku příštího roku. https://t.co/mAzhjrZELd oblíbit odpovědět

„S vysokými cenami energií letos pomůžeme každé domácnosti bez ohledu na to, jestli využívají plyn, elektřinu nebo jiná paliva. Zvolíme řešení, které bude administrativně nejjednodušší a zajistí pomoc všem. Celkem některé domácnosti dostanou až 16 tisíc. Nevěřte dezinformacím,“ zopakoval znovu Síkela na svých sociálních sítích ve středečních ranních hodinách.

Pokud by ale pomoc zůstala jen skutečně na přibližně dvou tisících korunách pro domácnost, nepovažují to experti to za dostatečnou pomoc pro ty domácnosti, které elektřinou anebo zemním plynem vytápí.

„Aktualizovali jsme náš cenový výhled, tedy kolik budou domácnosti v roce 2023 platit za elektřinu a kolik za zemní plyn a z ní vychází, že jejich roční vyúčtování bude opět až dvojnásobné. Domácnosti, které plynem anebo elektřinou vytápí, se dostávají na roční náklady ve výši sto tisíc korun a více,“ řekl pro iDNES.cz Jiří Matoušek z Centropolu.