Senát bude schvalovat úsporný tarif i snížení plateb zdravotním pojišťovnám

Vláda dříve řekla, že by měla o konkrétní podobě příspěvku rozhodnout na přelomu července a srpna, nejpozději v srpnu. „Věřím, že občané tuto pomoc obdrží ještě před koncem této topné sezony,“ řekl Síkela.

Půjde o příspěvek státu domácnostem určený ve prospěch obchodníků s plynem a elektřinou, kteří ho mají promítnout do výše záloh. Budou to muset zřetelně uvést ve vyúčtování. „I domácnosti s centrální kotelnou si na tu pomoc sáhnou,“ řekl Síkela ve Sněmovně. Na to bude zhruba 3,6 miliardy korun.

Senát projedná i snížení letošních plateb zdravotním pojišťovnám za takzvané státní pojištěnce - děti, studující, důchodce, matky na mateřské, nezaměstnané či uprchlíky před válkou z Ukrajiny.

Snížením chce vláda ušetřit ve státním rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Stát platí od ledna za každého svého pojištěnce z rozhodnutí bývalého kabinetu 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely platby klesnou od srpna na 1487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce.

Od roku 2024 bude pro platby zdravotní pojišťovnám platit stejný valorizační mechanismu jako u důchodů. Bude vycházet z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou bude stát podle novely odvádět příští rok.

Očekává se, že oba návrhy - jak úporný tarif, tak úpravu plateb státu zdravotním pojišťovnám - Senát hladce schválí.