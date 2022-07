Fiala nevyloučil daň z neočekávaného zisku. Penězi navíc by rád pomohl lidem

Premiér na dotaz, zda by si uměl představit sektorovou daň, řekl, že to není téma k hovoru. „Což jsme garantovali i v programovém prohlášení vlády. Navíc progresivní zdanění už máme, když se podíváme na náš daňový systém,“ řekl pro Právo.

„Umím si však představit formu solidarity mezi těmi, kdo mají neočekávané zisky v důsledku situace na světových trzích s energiemi, a těmi, kteří jsou nenadále vysokými cenami energií postiženi,“ podotkl s tím, že je možné hledat nějakou formu solidarity.

„Tedy daň z neočekávaného zisku nevylučuji,“ uvedl. Jaká bude ale její forma, ještě není jasné. „Že je dočasná solidarita namístě, to už říkám delší dobu. Nejde o to, vybrat více peněz a přerozdělovat je. Jde o to, abychom peníze, které získáme z toho, že nám firmy poskytnou část svého neočekávaného zisku, použili přímo na pomoc lidem, kterých se to týká,“ doplnil premiér.

Je na namístě zvážit, jak se o zisk podělit

Poté přiblížil, jak neočekávaný zisk definuje. „Je to zisk ne ze situace, kdy firma nabídne lepší produkt, inovaci, zlepší nabídku zákazníkům a tím víc prodá. Je dán tím, že vznikla situace, která bez jakékoliv změny chování či produktu přináší násobně větší zisk,“ vysvětlil Fiala. V tuto chvíli je podle něj namístě zvážit, jak se o zisk podělit s těmi, kteří náklady nesou.

Naopak třeba vyšší spoluúčast ve zdravotnictví odmítl. „To opravdu není něco, čím bychom se zabývali. Ani naše programové prohlášení to neobsahuje, touto cestou nepůjdeme,“ uvedl.

Podle Fialy je hlavním problémem nedostatečná energetická soběstačnost Česka. „Pro to, co jsme po předcházející vládě v oblasti energií zdědili, se mi těžko hledají slova. Jsme energeticky naprosto nezabezpečení a stát má velmi malý vliv na jakoukoliv energetickou infrastrukturu. Na ruském plynu jsme závislí z 97 procent, to tak být nemuselo, kdyby předchozí vlády dělaly potřebné kroky,“ řekl.

Premiér se v rozhovoru dotkl také blížících se voleb nové hlavy státu. Přiznal, že vybrat kandidáta není jednoduché. „Ale určitě přijdeme se jménem, které podpoříme nebo které nás bude reprezentovat,“ podotkl. Podle něj koalice Spolu přemýšlí, kdo by byl schopen porazit populisty typu Andreje Babiše.

„Chci všechny ujistit, že to nepodceňujeme, že chceme, aby Česko mělo dobrého prezidenta či prezidentku, kdo bude dobře reprezentovat náš stát,“ dodal premiér.