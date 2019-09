Chce se jen zalíbit Srbům, odmítl Kubera Zemanův nápad zrušit uznání Kosova

„Pan prezident může říkat, co chce, ale on není ten, kdo může něco dělat. Zase to bude obrovská debata o ničem,“ komentoval druhý nejvyšší ústavní činitel Kubera Zemanova slova při návštěvě Bělehradu. Srbsko nezávislost Kosova neuznává. „Řeknu mu, že teď je to pasé,“ sdělil iDNES.cz Kubera.

Zeman chce s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Podle něj totiž v čele této země stojí váleční zločinci.

Ministerstvo zahraničí reakci na Zemanovo vyjádření připravuje, reakci slíbil také šéf Sněmovny Radek Vondráček z ANO. Premiér Andrej Babiš zatím na dotaz iDNES.cz nereagoval.

Ať se zeptá fotbalistů, zda Kosovo je, řekl Schwarzenberg

Většina členských států OSN včetně Česka samostatnost Kosova uznala. Některé země jako Slovensko, Španělsko, Rusko, Bosna a Hercegovina nebo Řecko nikoli.

Česká republika samostatné Kosovo uznala, když byl ministrem zahraničí Karel Schwarzenberg. „Je to nemožné. Jestliže je nějaký stát uznán, nemůžeme už říkat, že neexistuje. To je, jako kdyby někdo řekl, že obnoví panenství,“ řekl iDNES.cz Schwarzenberg. Podle něj by se měl Zeman zeptat českých fotbalistů, zda Kosovo existuje, nebo ne. Česká fotbalová reprezentace v Kosovu v sobotu v kvalifikaci na mistrovství Evropy prohrála 2:1.

„Česko Kosovo uznalo v roce 2008 za vlády Mirka Topolánka, máme s ním korektní vztahy, stejně jako se Srbskem. Jsme mezi cca stovkou zemí, které tak učinily. V zájmu evropské bezpečnosti a míru je především integrovat západní Balkán do EU, pokud země splní všechny potřebné podmínky. Rozšíření je rovněž priorita i české zahraniční politiky,“ napsal ministr Petříček.