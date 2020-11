PRŮZKUM: Každý desátý Čech zná zemřelého na covid, očkování většina odmítá

Mezi Čechy se nyní nejvíce mluví o očkování. A to i kvůli pokrokům firmy Pfizer, která oznámila účinné výsledky své vakcíny proti covidu-19. Ač by se pro vybrané skupiny lidí mohlo očkování spustit už koncem roku a mezi většinu populace by se vakcína mohla dostat na jaře, hned dvě třetiny Čechů by se očkovat nenechaly. „Nevěřím vakcíně, která vznikne takhle narychlo. Za pár let možná, teď se rozhodně očkovat nenechám,“ popisuje svůj názor na očkování Marie Tesařová z Olomouce. Potvrzuje tak i to, že očkování odmítají spíše ženy než muži.



Někteří z nás jsou schopni i vypůjčit si od souseda psa jen proto, aby mohli jít v noci ven. analytik Bohumil Hurda